Mangiato troppo a Natale? Tre rimedi naturali per favorire la digestione e la perdita di peso

Tutti gli anni la stessa storia. Diciamo che non vogliamo esagerare con il banchetto natalizio, ma alla fine non riusciamo proprio a resistere alla tentazione. Amiamo cucinare molto e mangiare ancora di più. Cosa fare, dunque, se alla fine ci sentiamo appesantiti e l’ago della bilancia continua a pendere verso destra? Ecco tre semplici rimedi naturali che ci aiutano a perdere peso e sentirci subito più leggeri.

Foglie di menta e semi di finocchio se ti senti gonfio come un pallone

Si chiama distensione addominale ed è quella fastidiosissima sensazione di gonfiore che si può avere a livello addominale o ipogastrico. Spesso favorita dai pasti eccessivamente abbondanti, come quello natalizio, appunto. Un rimedio semplice che ci aiuterà a sentirci subito meglio è una tisana a base di semi di finocchio e foglie di menta. La preparazione è molto semplice: aggiungi la punta di un cucchiaino di semi di finocchio in 300 ml di acqua fredda. Porta il tutto a ebollizione e continua la cottura per circa cinque minuti. Spegni il fuoco e aggiungi un cucchiaio scarso di foglie di menta piperita. Lascia in infusione per dieci minuti, quindi filtra il tutto con un colino. Bevi al termine dei pasti principali.

Le virtù di menta e finocchio

Le foglie di menta hanno la splendida peculiarità di favorire la digestione, migliorare l’espulsione del gas intestinale e rilassare la muscolatura liscia dell’addome. I semi di finocchio completano l’azione rompendo le bolle di gas che si trovano in stomaco e intestino eliminandole più velocemente.

Per spegnere l’acidità: succo di limone

Se il problema principale è l’acidità gastrica ricorda che esiste un rimedio semplice ed efficace: bere un po’ di succo di limone. Puoi berlo diluito con acqua per ridurre il sapore forte. A differenza di quanto si creda, durante la metabolizzazione il limone rilascia carbonato di potassio, un noto antiacido.

Se ti senti stanco e apatico zenzero e cannella

A volte l’eccesso di cibo può provocare stanchezza a causa di un rallentamento della digestione. Per velocizzare i processi di metabolizzazione e ridurre l’infiammazione, ti consigliamo di provare un decotto a base di zenzero e cannella. Si tratta di due rimedi naturali che svolgono sia azione tonificante che digestiva. Inoltre dimezzano l’infiammazione – che potrebbe essere stata incentivata dall’abuso di cibo – e abbassano la glicemia. Poni una fettina di zenzero in 250 ml di acqua fredda insieme a un pezzettino di stecca di cannella. Porta il tutto a ebollizione e cuoci ancora per circa cinque minuti. Quindi lascia riposare il tutto per altrettanto tempo, filtra e bevi. Dopo i pasti principali.