Tai Chi Chuan: Tui Shou o esercizio delle mani che spingono. Come eseguirlo in modo corretto

In questo video, Riccardo Romano, insegnante di Tai Chi Chuan mostra un esercizio da svolgere in coppia, il Tui Shou. Tradotto in italiano significa l’esercizio delle mani che spingono o delle mani appiccicose.

Sentire l’avversario

L’idea, spiega Romano, è quella di sentire – o comunque imparare a sentire – l’avversario. E quindi cercare di avere sempre un contatto con il proprio partner di allenamenti. L’esercizio può essere eseguito con un braccio singolo o con tutte e due le braccia.

Nel video la pratica viene mostrata da Riccardo Romano e Chiara Comoglio.