Il pranzo di Natale ci ha regalato qualche chilo in più. Liberatene con il freddo

WASHINGTON – Tra cenoni e pranzi natalizi è facile fare un pieno di calorie e, di conseguenza, mettere su un po’ di ciccia. Ma i grassi in eccesso possono essere ‘bruciati’ con il freddo – almeno questo è quello che si dice.

È davvero così?

Per capire se il freddo può davvero far bruciare i grassi, gli scienziati dell’American Chemical Society hanno voluto indagare, e hanno realizzato un video, che trovate più sotto. Sarà davvero così, per rimediare agli stravizi basterà prendere un po’ di freddo? Scopriamolo in questo video:

Se non l’avete capito…

Se non si è compreso nel video, gli scienziati hanno affermato che 15 minuti al freddo fanno consumare (o bruciare) le stesse calorie di ben un’ora di esercizio fisico! Be’, è proprio il caso ideale di chi non ha voglia di muoversi troppo ma vuole bruciare un po’ di grassi in eccesso.