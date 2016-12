Pepe, tutti i benefici che non ti aspetti

Golosi di pasta cacio e pepe? O amanti di una bella spolveratina di mix di spezie sui vostri piatti? Se questo è il caso vostro, sarete senz’altro felici di sapere che la scienza ha scoperto che il pepe possiede incredibili virtù salutari, molte delle quali decisamente inaspettate. Ecco quali sono.

Ti aiuta a digerire

In piccole quantità il pepe nero migliora la digestione e l’intera funzionalità gastro-intestinale, potenziando l’assorbimento di molti nutrienti. Stimola in maniera positiva gli enzimi digestivi del pancreas e riduce significativamente il tempo di transito gastrointestinale del cibo. Inoltre, riduce la formazione di gas intestinale, di coliche e costipazione grazie a una miglior secrezione di acido cloridrico. Ma attenzione: se esagerate con il consumo la mucosa gastrica potrebbe rovinarsi esattamente come accade con una semplice aspirina.

Aiuta a perdere peso

Secondo recenti studi scientifici la piperina contenuta nel pepe nero possiede un potenziale effetto dimagrante e ipolipemizzante. Un’integrazione di piperina negli animali alimentati con una dieta ricca di grassi ha infatti dimostrato di aver ridotto significativamente il peso corporeo, i trigliceridi, il colesterolo totale e la massa grassa, incrementando i livelli di HDL.

Protegge dal cancro

Uno studio condotto dalla University of Michigan Cancer Center ha mostrato che il pepe nero, grazie al suo contenuto di piperina, può contrastare lo sviluppo del cancro al seno. Ma anche altri studi sembrano evidenziare il suo effetto anti-mutageno e antitumorale nei confronti del cancro alla pelle e cancro del colon.

È un antidepressivo naturale

Un pizzico di pepe aggiunto ai pasti potrebbe essere un ottimo antidepressivo naturale grazie alle sue facoltà riequilibranti della neurotrasmissione di serotonina e dopamina. Due sostanze generalmente prodotte in quantità insufficienti nelle persone affette da depressione. Tale virtù è stata recentemente confermata anche da uno studio pubblicato sul Journal of Food and Chemical Toxicology.

Protegge dall’Alzheimer

I ricercatori del Dipartimento di Farmacologia presso il Jss Medical College in India, hanno scoperto che un’integrazione di pepe nero indiano o tradizionale, nei topi affetti da Alzheimer, può essere particolarmente benefica. Dai risultati è emerso che il pepe nero ha prodotto «una marcata diminuzione del livello di colinesterasi, la formazione di placca amiloide cerebrale. E allo stesso tempo si assisteva a un aumento della funzione della memoria». I ricercatori hanno quindi concluso che «il pepe nero si rivela efficace per la prevenzione della malattia di Alzheimer».

