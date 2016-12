Fattore reumatoide alto e valori normali. Come capire quando di tratta di artrite reumatoide

Quando il proprio medico curante sospetta che il proprio paziente sia affetto da artrite reumatoide richiede analisi del sangue specifiche. Una di queste viene chiamato RF o fattore reumatoide. Tuttavia, se l’esito è positivo – e quindi i valori sono alti – potrebbe trattarsi anche di qualche altro problema. Ecco tutti i motivi per cui il fattore reumatoide potrebbe essere alto.

Cos’è il fattore reumatoide?

Il fattore reumatoide è un auto-anticorpo. Più precisamente possiamo dire che è una proteina che fa parte delle immunoglobuline M (IgM), sostanze tipiche del nostro sistema immunitario. L’auto-anticorpo, a differenza di un normale anticorpo, attacca in maniera diretta i tessuti dell’organismo umano perché li identifica come estranei. L’anticorpo IgM attacca anticorpi endogeni appartenenti alla classe IgG. Il fattore reumatoide viene sintetizzato nell’organismo a livello dei linfonodi e del tessuto sinoviale. L’FR ha la peculiarità di stimolare il rilascio di mediatori dell’infiammazione con tutte le conseguenze a livello articolare che bene conosciamo. Tuttavia, va precisato che il fattore FR non è la causa scatenante della malattia.

Interessa tutte le persone affette da artrite reumatoide?

Il fattore reumatoide alto si verifica con molta probabilità quando si è affetti da artrite reumatoide, ma non è vero che il 100 percento dei soggetti affetti da tale patologia presenta valori alti di FR. Anzi, una percentuale abbastanza considerevole – circa il 30 percento – delle persone con artrite reumatoide ha i valori nella norma. Allo stesso modo molte persone che hanno il fattore reumatoide alto non hanno sviluppato la malattia. Come capire pertanto qual è il proprio caso?

Più è alto il valore più è grave la malattia

Prima di tutto è bene leggere con attenzione l’esito dell’esame del sangue. Se c’è un’artrite reumatoide in atto e i valori sono molto alti, allora è molto probabile che la malattia è già in forma grave e sia stata sviluppata da parecchio tempo. Al contrario, se i valori sono molto bassi, la malattia è allo stadio iniziale. Tant’è vero che una buona percentuale di pazienti affetti da artrite reumatoide in fase iniziale risulta addirittura negativo.

I valori del fattore reumatoide

A seconda del laboratorio, i valori di riferimento possono presentare delle differenze. In linea di massima c’è un sospetto di malattia autoimmune nei pazienti con valori superiori ai 20mg/l. Ma è bene dire che alcuni centri diagnostici hanno un riferimento minimo di 40mg/l. In questo caso i valori di riferimento sono i seguenti:

Valori inferiori di 20 o 60 U/mL

Valori inferiori di 1:80

E se non fosse artrite reumatoide?

Vi sono poi altri motivi per cui il fattore reumatoide è troppo elevato. Il più comune è la Sindrome di Sjögren, un’altra malattia autoimmune che distrugge le ghiandole salivari e parotidi. L’FR alto si riscontra anche in caso di infezioni batteriche o micotiche, tubercolosi, mononucleosi, malattia di Lyme, sifilide, epatiti acute o croniche, Citomegalovirus, sarcoidosi, lupus eritematoso, crioglobulinemia e sclerodermia.

Sono necessari altri esami

Per andare a fondo alla questione, il medico potrebbe richiedere la valutazione di altri marker specifici dell’infiammazione. I più importanti sono la VES e la PCR. Ma può essere utile anche rilevare gli anticorpi antinucleo (ANA) utilizzati per la diagnosi delle malattie autoimmuni come la sindrome di Sjogren, la polimiosite e lo scleroderma. C’è poi la possibilità, da poco tempo a questa parte, di verificare anche gli anticorpi anti citrullina (anti-CCP) che potrebbero confermare la diagnosi di artrite reumatoide.

In linea di massima, si può avere un quadro completo della diagnosi di artrite reumatoide se il fattore reumatoide è associato ai seguenti valori:

Reuma test o RA test (IgM antiIgG aggregate a particelle di lattice): (nella norma da 0-14 U. I. / mi)

Reazione di Waaler Rose: negativa

Anticorpi anticitrullina (anti-CCP): negativi

Oltre al prelievo del sangue è importante l’esame obiettivo

I valori degli esami del sangue sono certamente uno dei più importanti metodi diagnostici, tuttavia, è fondamentale anche far riferimento alla sintomatologia tipica dell’artrite reumatoide. Tra questa vi è una marcata riduzione della mobilità articolare, una sensazione di rigidità soprattutto nelle prima ore del giorno e una possibile tumefazione localizzata accompagnata da dolore.

