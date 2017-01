Meningite, migliora la giovane ricoverata al Santo Stefano di Prato

ROMA - La ventenne di Prato, colpita dal meningococco di tipo C, per cui si era vaccinata a settembre 2016, si è svegliata e ha parlato con i genitori e i medici. Ricoverata al Santo Stefano dalla tarda serata del 31 dicembre 2016 in gravi condizioni, si temeva per la sua sorte, ma ora è migliorata. Lo ha comunicato il direttore dell'area anestesia e rianimazione dell'AUSl Toscana centro e della Terapia Intensiva del Santo Stefano dottor Guglielmo Consales.

Un sensibile miglioramento

«Il sensibile miglioramento delle condizioni cliniche della ragazza e la positiva risposta alle terapie - spiega Consales - è sicuramente dovuto alla tempestività e appropriatezza dell'intervento dei sanitari ed al fatto che la ragazza fosse vaccinata. A distanza di 36 ore dall'arrivo in pronto soccorso, abbiamo il dovere di essere ancora prudenti ma oggettivamente la situazione è cambiata in modo significativo. Le condizioni erano critiche, abbiamo messo in campo tutti i trattamenti intensivi adeguati per le sepsi da meningococco».