Addio tisane: arrivano le infusioni in acqua. Ti aiutano a ripulire l’organismo dopo gli eccessi e a perdere peso | Diario Salute

Le tisane non sono di tuo gradimento ma ti piacerebbe fare qualcosa per la tua salute? Niente paura: c’è un’alternativa che accontenta tutti i palati ottenendo effetti simili ai classici beveroni di erbe. Si chiamano infusi in acqua (o water infusion), sono facilissimi da preparare e sfruttano tutte le virtù curative di piante, erbe aromatiche e frutta.

Cosa ti occorre

A differenza di infusi, decotti o degli estratti vegetali che necessitano di un minimo di attrezzatura – seppur meramente casalinga – per preparare gli infusi di acqua hai bisogno esclusivamente di una brocca in vetro e gli ingredienti necessari alla sua preparazione.

Come si preparano gli infusi di acqua

Ti sembrerà strano ma è ancora più facile che preparare un semplice decotto o infuso. Infatti, è sufficiente riempire una brocca con dell’acqua e versare al suo interno frutta ed erbe. Si lascia in ammollo tutta la notte e il mattino è pronta per essere consumata dopo un semplice filtraggio con un colino da cucina.

Per ridurre il girovita prova con pompelmo e semi di finocchio

Diversi studi hanno voluto andare a fondo circa le virtù dimagranti del pompelmo, ma solo i ricercatori dell’Università dell’Arizona a Tucson sono riusciti a far luce sulla questione. Secondo i risultati pubblicati su Metabolism, il pompelmo non ridurrebbe proprio la perdita di peso, ma sarebbe molto utile per ridurre la circonferenza della vita e il colesterolo.

La preparazione dell’infuso:

Versa un litro di acqua naturale con tre fette di pompelmo biologico con tanto di scorza e dei semi di finocchio passati velocemente nel mortaio. Lascia agire tutta la notte, quindi filtra e bevi a sorsi il giorno seguente.

Per migliorare la digestione e ridurre l’infiammazione: zenzero e limone

Si sa: l’eccesso di cibo, specie se a base di zuccheri raffinati, può causare problemi digestivi e infiammazione. Per riportare l’organismo alle condizioni originarie – cioè prima delle feste – si possono utilizzare due noti digestivi come il limone e lo zenzero. Quest’ultimo ha anche la facoltà di ridurre l’infiammazione contrastando il rischio delle malattie croniche più temibili, spesso causate da infiammazione cronica. In due parole: l’infuso di acqua preparato con questi due ingredienti è una vera e propria fonte di antiossidanti naturali.

La preparazione dell’infuso

Riempi una brocca con un litro di acqua naturale. Taglia a fettine del limone biologico mantenendo inalterata la scorza. Ora aggiungi una grattugiata abbondante di zenzero e lascia riposare tutta la notte. Il giorno seguente filtra, e bevi di tanto in tanto durante la giornata.

Per perdere peso e sgonfiare la pancia: l’infuso piccante

Per ritrovare le forze, migliorare l’energia e allo stesso momento aiutare l’organismo a perdere peso e disintossicarsi bastano dei semplici ingredienti di uso comune: una mela, cannella, menta piperita e peperoncino. Quest’ultimo ingrediente è un elemento indispensabile nei regimi dimagranti. Secondo una ricerca condotta dall’Università del Wyoming (Usa), la capsaicina, il più importante principio attivo del peperoncino, avrebbe «aumentato significativamente l’attività metabolica e il dispendio energetico nei topi nutriti con una dieta ricca di grassi». Quindi, se durante le feste avete seguito una dieta molto simile a quella consumata dai poveri topolini in ambito sperimentale, questo infuso è ciò che fa per voi.

- La preparazione dell’infuso di acqua

Versa in un litro di acqua tre chiodi di garofano leggermente tritati con un mortaio, unisci una stecca di cannella, delle foglie di menta piperita, mezza mela tagliata a fettine e un po’ di polvere di peperoncino. In mancanza, va benissimo anche il peperoncino fresco.

[1] Int J Prev Med. 2013 Apr; 4(Suppl 1): S36–S42. PMCID: PMC3665023 Anti-Oxidative and Anti-Inflammatory Effects of Ginger in Health and Physical Activity: Review of Current EvidenceNafiseh Shokri Mashhadi, Reza Ghiasvand,1,2 Gholamreza Askari,1,2 Mitra Hariri,1,2 Leila Darvishi,1,2 and Mohammad Reza Mofid3

[2] Z Ernahrungswiss. 1986 Mar;25(1):63-9. [The antioxidant activity of citrus fruit peels]. [Article in German] Kroyer G.