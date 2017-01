Calvizie, ecco il rimedio efficace: è l’insulina e rigenera i follicoli

MILANO – Una speranza per i milioni di persone che devono fare i conti con la perdita di capelli. Calvizie e alopecia potrebbero avere i giorni contati. Grazie a un Protocollo di medicina rigenerativa bSBS messo a punto dagli esperti di HairClinic, centro internazionale dedicato alla cura della calvizie. Il protocollo sfrutta l’azione dell’insulina, l’ormone prodotto dal pancreas atto a controllare i livelli di zuccheri nel sangue.

Colpisce sia uomini che donne

L’alopecia è un disturbo che colpisce in particolare gli uomini (in Italia si conta che siano circa 8 milioni) così come il diradamento dei capelli colpisce circa 6 milioni di donne, secondo gli esperti di HairClinic. Questa malattia dei capelli, «se non affrontata con terapie mirate, compromette non solo la salute fisica di chi ne soffre, ma provoca anche un grave disagio psicologico, in particolare tra le donne».

Rigenerare i follicoli

L’insulina può rigenerare i follicoli non ancora atrofizzati, facendoli tornare a produrre capelli. Questo è «il trattamento a oggi più efficace per fermare la caduta e aiutare a ‘ripopolare’ le aree diradate del capo», scrivono gli esperti. «Aggiungere l’insulina nella stimolazione dei follicoli non ancora atrofizzati (sofferenti dunque, ma ancora reattivi) permette la creazione di un ambiente favorevole alla ricrescita dei capelli», spiega Mauro Conti, responsabile scientifico HairClinic.

Come funziona

Come avviene il trattamento con l’insulina? Lo spiega il dottor Conti: «Nel corso del trattamento hCRP, parte del Protocollo avanzato di medicina rigenerativa, si procede a una separazione cellulare grazie alla quale isoliamo le migliori molecole del sangue stesso del paziente per poi iniettarle nuovamente nel suo cuoio capelluto. Grazie alla presenza di insulina, aggiungiamo sostanze nutritive utili ed efficaci per la ricrescita dei capelli nelle aree diradate e in generale per rinforzare l’intero parco follicolare».

Quali i risultati?

Gli esperti non hanno dubbi: oggi, il trattamento con l’insulina è l’opzione più efficace contro l’alopecia. «Il trattamento di medicina rigenerativa bSBS ha dato fino a oggi i risultati migliori nel contrastare gli effetti dell’alopecia – si sottolinea nella nota – Una terapia non invasiva né chirurgica, duratura ed efficace nel tempo, applicabile ai diversi casi di calvizie e in pazienti con storie cliniche differenti. A dimostrazione che la cura con insulina è una scelta da prendere in considerazione prima di altre, per contrastare gli effetti dell’alopecia».