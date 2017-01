Il sistema immunitario si riattiva durante il sonno

GERMANIA – Che il sonno fosse importante per la salute di tutto l’organismo e per rigenerarsi dalle fatiche giornaliere ormai si sapeva, ma ora gli scienziati del Dipartimento di Psicologia medica e comportamentale e Neurobiologia presso l’Università di Tubinga, in Germania, hanno scoperto che è fondamentale anche per il sistema immunitario, il quale durante il sonno si rigenera e riattiva. L’importante però è dormire le giuste ore di sonno.

L’analisi

Per scoprire come si ripristina il sistema immunitario delle persone, i ricercatori hanno prelevato campioni di sangue da 14 uomini sani, con età media di 25 anni, mentre dormivano per tutta la notte, e poi di nuovo quando hanno sono stati svegli tutta la notte. I campioni di sangue sono stati analizzati per stabilire i livelli di cellule T presenti. Questo tipo di cellule, o globuli bianchi, sono alla base del sistema immunitario.

Ecco cosa accade

L’analisi dei campioni di sangue ha rivelato che quando i partecipanti hanno dormito tutta la notte i livelli di tutti i tipi di cellule T è sceso nel giro di 3 ore da quando si erano addormentati. Al contrario, quando sono rimasti svegli per tutta la notte, i livelli di cellule T sono rimasti elevati. Nonostante l’evidenza, ai ricercatori non è ancora chiaro dove vadano le cellule T quando i livelli calano significativamente durante il sonno. Un’ipotesi, sostenuta anche da precedenti studi, è che queste vadano ad accumularsi nei linfonodi.

Basta una sola notte

Questo rapido calo dei livelli di cellule T nel sangue durante il sonno dimostra «che anche una sola notte senza sonno colpisce il processo adattivo del sistema immunitario – spiega nel comunicato la dott.ssa Luciana Besedovsky, autrice principale dello studio – Questo potrebbe essere un motivo per cui il sonno regolare è così importante per la salute generale». Lo studio è stato pubblicato sull’American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative e Comparative Physiology.