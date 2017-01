Dramma a Torino: un giovane di 25 anni muore per sospetta meningite. «Mai stato così male», scrive poco prima di peggiorare

TORINO – Muore a 25 anni dopo che era stato colpito da un’insolita febbre alta, che lo aveva prostrato. Poteva essere una ‘banale’ influenza, ma la situazione è peggiorata. Ricoverato d’urgenza all’ospedale Molinette di Torino, è poi morto ieri. Si sospetta una meningite, ma non si escludono altre cause. Intanto, per precauzione, sono state avviate le misure di profilassi per i parenti e chi è stato vicino alla vittima.

Niente allarmismi ma…

In questo periodo, in cui l’influenza fa la parte del leone è facile confondere eventuali sintomi. D’altronde la febbre è una costante nelle malattie virali come appunto l’influenza. Eppure, anche la meningite può far insorgere la febbre ed essere confusa con il male di stagione. Forse è anche quello che è capitato a Vittorio Bonetto, 25 anni di Valperga in provincia di Torino, che ha accusato una febbre alta che l’aveva colpito e che l’aveva prostrato, tanto che sabato mattina aveva scritto sulla sua pagina Facebook: «Mai stato così male». Poi, ieri, il peggioramento e la corsa in elisoccorso all’ospedale.

Condizioni drammatiche

Quel ‘mai stato così male’ è stato drammaticamente profetico. Il ragazzo, quando è giunto con l’elisoccorso all’ospedale Molinette di Torino era in condizioni gravi, tanto che non è stato possibile fare nulla per evitare la sua morte improvvisa. Ora si sospetta un caso di meningite, ma saranno gli esami a stabilire se a causare il decesso sia stata effettivamente un’infezione da meningococco. A scopo precauzionale è intanto stata avviata la profilassi nei confronti dei famigliari e di chi gli è stato accanto nei giorni scorsi. Si attendono notizie in merito.