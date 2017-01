5 sintomi che fanno pensare all’acidità di stomaco (che forse non conosci)

Quando pensiamo alla pirosi gastrica – alias acidità di stomaco – ci vengono subito in mente i classici bruciori che si avvertono per tutto il tratto digerente. Tuttavia, a volte i sintomi sono totalmente differenti e, a tutto pensiamo, fuorché a una semplice terapia antiacida. Ecco come riconoscere la pirosi gastrica in presenza di segnali totalmente differenti.

Il mal di testa da acidità

Mal di testa e acidità di stomaco non sempre sono associati. Invece ci sono persone colpite dalla cosiddetta cefalea gastrointestinale. Tra le varie cause scatenanti questo genere di disturbo c’è la malattia da reflusso gastroesofageo (e dunque acidità gastrica), stipsi, sindrome infiammatoria intestinale, celiachia e gastrite da Helicobacter Pylori. Alcuni studi hanno evidenziato come migliorando le funzioni digestive regrediva anche il mal di testa. Secondo alcune ipotesi se la colpa è dell’acidità gastrica il fenomeno si presenterebbe principalmente lontano dai pasti.

Forti dolori toracici

L’acidità gastrica può a volte causare solo forti dolori toracici e alterazioni del ritmo cardiaco in presenza di reflusso gastroesofageo. Tant’è vero che molto spesso questo avvenimento viene scambiato per un infarto. Generalmente si manifesta più sul lato destro e potrebbe essere accompagnato da dolori di stomaco e pancia. Anche in questo caso, però, è bene recarsi al pronto soccorso se i dolori sono molto acuti perché anche in caso di attacco cardiaco a volte si evidenziano sintomi addominali.

Fame e dolore gastrico

Una caratteristica tipica di chi soffre di acidità gastrica è la fame frequente. Generalmente l’eccesso di acidità metabolizza molto più velocemente il cibo ingerito lasciando una sensazione di falsa fame. Tuttavia, se non si mangia a sufficienza l’acido potrebbe corrodere lo stomaco e causare dolori più o meno intensi.

Tosse continua

Se avete sempre una leggera tosse o una sensazione costante di dolore alla gola potrebbe trattarsi di acidità di stomaco causata da reflusso gastroesofageo. In tal caso è opportuno recarsi dal proprio medico curante per scegliere la terapia più adatta.

Nausea

Alcune persone non avvertono la sensazione di bruciore di stomaco, però potrebbero manifestare nausea e rigurgiti acidi. Anche in questo caso è necessario un approfondimento medico che confermi la diagnosi di pirosi gastrica.

