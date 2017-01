Caramelle alla propoli e miele fatte in casa: riducono mal di gola e tosse

Quest’anno le cosiddette malattie da raffreddamento sembrano aver colpito con più ‘cattiveria’ raggiungendo una vastissima fetta della popolazione. Tra i sintomi più comuni, condivisi da virus influenzali e parainfluenzali, ci sono proprio la tosse e il mal di gola. Perché non provare, quindi, a mitigarne gli effetti con dei rimedi naturali handmade?

Ingredienti per la preparazione di caramelle al miele e propoli:

50 g di zucchero mascobado

50 g di zucchero di canna semolato

25 g di miele di eucalipto

35 ml di acqua

5 ml di propoli liquida

Un cucchiaio di succo di limone

Polvere di zenzero

Preparazione

In un pentolino – preferibilmente antiaderente – versa l’acqua, lo zucchero, il succo di limone e la polvere di zenzero, poi accendi il fuoco.

Nel frattempo, in una tazza, unisci la propoli insieme al miele e mescola molto bene. Tieni da parte per dopo.

Fai sciogliere a poco a poco il contenuto mescolando con un cucchiaio in legno. Quando il tutto comincerà a cambiare aspetto e sarà diventato trasparente, probabilmente sarà arrivato il momento dell’ebollizione.

Continua la cottura fino a che lo zucchero non sarà ben caramellato e si sprigionerà il tipico odore di caramello.

Verifica il termine della cottura facendo cadere su un piattino una goccia di zucchero: se si indurirà entro poco tempo significa che il prodotto è pronto.

A questo punto utilizza dei mini-stampini (vanno bene anche quelli in silicone per il ghiaccio) e – tenendo in caldo il composto – versa velocemente metà dello zucchero, coprendo solo per metà gli stampini.

Ora aggiungi velocemente una piccola quantità di miele di eucalipto su ognuno e, sempre velocemente, ricopri gli stampini con il restante composto.

Le caramelle sono pronte. Non ti resta altro da fare che attendere qualche ora affinché si raffreddino bene.

Per completare il tutto, ritaglia dei rettangolini di carta da forno e ricopri le singole caramelle prima dell’uso.

Sapevi che?

Il miele è un ottimo antisettico. Per lenire tosse e mal di gola, i migliori sono quello di timo ed eucalipto. La propoli, d’altro canto, riduce infiammazione ed eventuali infezioni batteriche che, generalmente, si manifestano a carico delle prime vie respiratorie. Infine, lo zenzero, aiuta a potenziare le difese immunitarie riscaldando l’organismo e velocizzando il metabolismo.

Un consiglio

Per potenziare l’effetto terapeutico puoi aggiungere la punta di un cucchiaino di peperoncino. La capsaicina in esso contenuta è un potente antivirale che aiuterà a ridurre i tempi di malattia.