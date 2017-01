Perché una ragazza di 16 anni aveva un piccolo cervello nell’ovaia?

GIAPPONE – Incredibile, ma vero. All’interno di un tumore dell’ovaio si era sviluppato un cervello. La seppur piccola parte di materia cerebrale era già composta di capelli e una porzione di osso cranico. A questa insolita formazione i medici danno il nome di teratoma dell’ovaio – un tumore ‘mostruoso’.

Inquietante

Sebbene questo fenomeno pare non sia così raro da riscontrare nei tumori alle ovaie (un caso su cinque), le formazioni che si possono trovare all’interno dell’ovaia spesso sono inquietanti: nel corso del tempo i chirurghi hanno trovato la formazione di muscoli, cartilagini, capelli e persino denti. Si tratta del cosiddetto teratoma, che prende il nome dal termine greco ‘téras -atos’ che significa ‘mostro’ – e che in questo caso non potrebbe essere più azzeccato.

La scoperta

La scoperta di questo teratoma è stata compiuta in Giappone, dove una giovane di 16 anni era stata sottoposta a intervento chirurgico per asportate un tumore all’ovaia di circa 10 centimetri. All’interno di questo tumore, i medici hanno trovato una formazione insolita. Si trattava di una vera e propria struttura cerebrale, con tracce di capelli. L’analisi compiuta in seguito all’asportazione del tumore ha rivelato che l’anomala formazione era una versione in miniatura del cervelletto, l’area cerebrale posta in basso nel retro del cranio.

Il teratoma dell’ovaio

E’ un tipo di neoplasia che scaturisce dalle cellule germinali o gameti mutati. La sua natura inquietante può essere più o meno evidente a seconda del suo grado di sviluppo. In genere è un tumore benigno, ma nel 3% dei casi può essere maligno. Non colpisce solo le donne ma anche gli uomini – sempre negli organi genitali. La presenza di altre cellule neuronali nell’organismo può dar luogo a diversi problemi, anche di natura psichiatrica. Il quotidiano britannico Guardian riporta la notizia di un teratoma scoperto nel 2003, sempre rinvenuto in una donna, che presentava un piccolo corpo umano già formato, compresi cervello, ossa, gli arti superiori e inferiori e i denti.