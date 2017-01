3 bevande e smoothie che aiutano a perdere peso e disintossicano

I media ostentano così tanto – tramite giornali e Tv – donne e uomini con fisici da ‘modelli’, che diviene realmente difficile tentare di competere con cotanta bellezza. E anche se probabilmente non diventeremo mai belli come Belen, non dobbiamo disperare. Possiamo comunque ritrovare un po’ di forma fisica con qualche bevanda che sia, al tempo stesso, anche salutare.

Bevanda al tè verde

Le virtù del tè verde sono ormai state riconosciute dalla scienza. Ricchissimo di antiossidanti è la bevanda ideale per chi vuole depurare l’organismo e ridurre il peso corporeo. La preparazione è molto semplice: prepara come di consueto una tazza di tè verde, avendo cura di lasciarlo in infusione almeno dieci minuti ed estrarre così un quantitativo superiore di tannini. Fai intiepidire, quindi aggiungi il succo di due fette di ananas, una spolverata di pepe nero e un cucchiaio di yogurt greco.

Lo sapevi…?

Il tè verde aiuta a ridurre anche il colesterolo, oltre al peso corporeo. Il suo contenuto in acido gallico, caffeina e teina aiutano ad accelerare il metabolismo, mentre grazie alla teobromina e teofilina si possono ottenere virtù diuretiche. Il risultato è una bevanda antinfiammatoria e anticancerogena.

Smoothie al Guaranà

Per una sferzata di energia non poteva mancare un gustoso smoothie al Guaranà. Metti nel bicchiere del frullatore 50 ml di latte di cocco, 2 cucchiaini di polvere di Guaranà, un cucchiaino di cacao amaro e un pizzico di peperoncino. Gli ingredienti aiutano a riattivare il metabolismo, a ridurre la fame e a bruciare i grassi più velocemente.

Sapevi che...?

In un solo grammo di Guaranà ci sono circa 50 mg di caffeina, quasi come una tazzina da caffè. Il Guaranà migliora la diuresi, ha un effetto stimolante sull’organismo, riduce la stanchezza e può migliorare il transito intestinale.

Disintossicante con agrumi e spezie

Infine, non poteva mancare un estratto dimagrante e disintossicante. Ottimo per smaltire qualche chiletto accumulato durante le varie festività. Per preparalo devi avere a disposizione un estrattore o una centrifuga per alimenti. Nell’apposito scomparto, aggiungi un limone biologico intero (con scorza), mezza arancia biologica (con scorza), un gambo di sedano, tre fettine di zenzero fresco e un rizoma di curcuma. La bevanda ottenuta favorirà la diuresi e l’eliminazione delle sostanze tossiche dall’organismo. Inoltre zenzero e curcuma ridurranno l’infiammazione, spesso alla base di vari disturbi di salute e di aumento di peso.