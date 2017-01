Bimbo del novarese ricoverato con meningite a Torino. Ma non è grave

TORINO - Altro caso di meningite in Piemonte. Un bambino di dieci anni residente a Maggiora vicino a Novara è ricoverato da mercoledì sera all'ospedale Regina Margherita per una meningite da meningococco. Le sue condizioni non sono gravi. Il bambino sta reagendo alle cure, fanno sapere dall'ospedale, ed è sotto osservazione.