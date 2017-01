L’appendice non è inutile, ma una riserva di batteri buoni

STATI UNITI – I ricercatori della Midwestern University di Downers Grove (Illinois) hanno finalmente dimostrato che l’appendice non è un organo inutile ma, al contrario svolge un ruolo di primaria importanza nella difesa immunitaria. In più e anche una preziosa riserva si batteri buoni, che agisce sull’equilibrio del microbiota intestinale, o flora batterica.

Tenetela il più possibile

Controtendenza a quanto si è fatto per molto tempo, l’asportazione dell’appendice non è più raccomandata in ogni caso. Fatta eccezione per le infezioni acute come l’appendicite con rischio di peritonite, se si può è meglio tenersi l’appendice per il maggior tempo possibile – magari tutta la vita. Sì, perché, come dimostrato dallo studio pubblicato su Comptes Rendus Palevol, la rivista scientifica dell’Accademia delle Scienze, l’appendice svolge numerose e utili funzioni, tra cui il conservare batteri intestinali buoni da impiegare in caso di necessità e qualora venissero a scarseggiare nell’intestino, magari in seguito a malattie e infezioni.

Lo studio

I ricercatori statunitensi hanno analizzato l’organismo di molti mammiferi che vivono sul nostro pianeta. Hanno così scoperto che l’appendice è presente in ben 553 specie. L’analisi di questo organo ha permesso agli scienziati di osservare come i mammiferi che lo possiedono «hanno una più alta concentrazione di tessuto linfoide nel cieco, la parte di intestino da cui si sviluppa l’appendice. Questo tipo di tessuto è pieno di cellule che suscitano una reazione immunitaria quando il corpo è sotto stress». In conclusione, l’appendice è una risorsa preziosa a cui è bene non rinunciare facilmente.