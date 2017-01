Bambino agitato e capriccioso? Prova con il barattolo della calma aromaterapico

In Inghilterra è conosciuto con il nome di calming jar e pare che la sua ideazione abbia tratto ispirazione dal metodo Montessori. Si tratta di uno strumento di semplice realizzazione che porta velocemente alla tranquillità i bambini. Se si sentono turbati, agitati o sono in preda a un capriccio, l’osservazione del barattolo li aiuterà a ritrovare la giusta serenità.

Colorato e brillante

La particolarità del barattolo della calma è quella di avere colori che attirano lo sguardo dei bambini, il tutto unito a un contenuto estremamente fluttuante e brillante. Il contenuto che si trova all’interno si muove previa agitazione e ritorna alla sua posizione originale in maniera piuttosto lenta. Il bambino generalmente viene ‘catturato’ da questo movimento e si calma in breve tempo.

Non si trova nei negozi

Il barattolo della calma non si trova nei negozi ma è possibile realizzarlo in casa in maniera facile, semplice ed economica. L’ideale sarebbe realizzarlo insieme al proprio piccolo, se ha almeno tre anni d’età. In questo modo anche il bambino acquisirà la piena consapevolezza dell’oggetto che avrà tra le mani nei momenti difficili.

L’occorrente per realizzare il barattolo della calma

Un barattolino di vetro (va benissimo uno di un vecchio sugo, ben pulito e sterilizzato)

Brillantini color argento

Colla Glitter

Colorante alimentare blu o verde

Acqua calda

Colla a caldo

Shampoo trasparente (facoltativo)

Un quadrato di stoffa (facoltativo)

Olio essenziale di mandarino (facoltativo)

Come realizzare un barattolo della calma fai da te

Il procedimento per la realizzazione è molto semplice e impiegherai davvero pochi minuti. Prendi il barattolino in vetro che ritieni migliore e riempilo per tre quarti di acqua calda. Ora aggiungi la colla glitter nella quantità che desideri a seconda della grandezza del barattolo. Mediamente ne occorrono un paio di cucchiai (30 ml). Ora mescola molto bene con un cucchiaino e unisci anche i brillantini. Mescola nuovamente quindi aggiungi il colorante alimentare del colore prescelto. Il liquido deve avere un colore molto intenso e piacevole. I migliori sono il verde e il blu, ma ad alcuni bambini potrebbe piacere anche l’arancione o il giallo. Si può aggiungere anche un cucchiaio di shampoo (denso) per rallentare il movimento del composto. Una volta versato tutti gli ingredienti chiudi bene il tappo e fissalo del tutto con della colla a caldo.

Quanto costa produrre un barattolo della calma?:

Colla glitter: circa 1,80 euro per 20 ml

Brillantini: circa 2 euro

Colorante alimentare: circa 3 euro per 30 g

Trasformalo in un barattolo aromaterapico

Affinché l’effetto sia ancora più marcato si possono sfruttare i benefici di alcuni oli essenziali dall’azione calmante. I migliori per i bambini sono quelli di mandarino e neroli (fiori d’arancio). Quest’ultimo, però, è generalmente molto costoso. Ora munisciti di un quadratino di stoffa di lino o canapa (o comunque una stoffa un po’ spessa) e taglialo di una misura leggermente superiore a quella del tappo. Fermalo con uno spago o con un elastico come si fa con i barattoli della conserva. A questo punto aggiungi alcune gocce di olio essenziale di mandarino. Quando il bambino lo utilizzerà potrà