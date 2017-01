Conservazione del cordone ombelicale, sfatiamo alcuni falsi miti

Divenire genitori è un passo importante per qualsiasi coppia. Una decisione accompagnata dal desiderio di famiglia e da tutto quello che crescere un figlio può comportare. Ma, di fronte alla scelta di conservare le cellule staminali del cordone ombelicali si può essere assaliti da numerosi dubbi. A complicare le cose, poi, ci si mettono anche i numerosi falsi miti che circolano a proposito.

Una scelta consapevole

Essere informati è il primo passo per una scelta consapevole e corretta. Per questo motivo, gli esperti di Sorgente, ci aiutano a sfatare i miti sulla conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale.

Primo falso mito: la conservazione autologa è offerta dalle biobanche private

L’errore – spiegano da Sorgente – è confondere il tipo di conservazione (privata o pubblica), con l’uso a fini terapeutici delle staminali (allogenico o autologo). Un campione di sangue del cordone ombelicale conservato privatamente può essere trapiantato nel donatore stesso (utilizzo autologo), oppure infuso in un suo parente di primo grado (utilizzo allogenico intra-familiare) come accade il più delle volte (fonte EBMT) [1].

Secondo falso mito: Non serve il trapianto autologo di staminali poiché sono infuse le stesse cellule malate

L’uso delle staminali del cordone ombelicale non si limita solo al settore emato-oncologico, bensì si estende anche a quello immunologico e della medicina rigenerativa [2]. Come prevede il Ministero della Salute, le famiglie a rischio di prole con «patologie geneticamente determinate» possono scegliere la conservazione riservata a utilizzo autologo-dedicato [3].

Terzo falso mito: Le staminali si conservano per 10-15 anni, poi la loro vitalità finisce

La scienza dimostra che dopo ventiquattro anni di crioconservazione, le staminali sono sempre vitali e la loro caratteristica di replicarsi e originare cellule di altri tessuti è inalterata [4,5].

Non sprecare

Per evitare che un patrimonio biologico, quale è il sangue del cordone, sia sprecato è necessario che le famiglie abbiano a disposizione delle informazioni corrette e imparziali sulla preziosità delle staminali cordonali. Si calcola che oggi ben il 95% dei cordoni ombelicali finisce tra i rifiuti speciali, rendendo vana l’eventualità di conservare un importante strumento di terapia capace di trattare più di 80 malattie, come riconosce il Ministero della Salute [3].

Per maggiori informazioni: www.sorgente.com.

Note

1. EBMT - European Group for Bone and Marrow Transplantation

2. Francese, R. and P. Fiorina, Immunological and regenerative properties of cord blood stem cells. Clin Immunol. 136(3): p. 309-22.

3. Decreto ministeriale 18 novembre 2009

4. Broxmeyer HE: Cord blood hematopoietic stem cell transplantation In StemBook Community TSCR, Ed., May 26,2010

5. Broxmeyer, H. E., M. R. Lee, et al. "Hematopoietic stem/progenitor cells, generation of induced pluripotent stem cells, and isolation of endothelial progenitors from 21- to 23.5-year cryopreserved cord blood." Blood 117(18): 4773-7.