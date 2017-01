Chiudi gli occhi mentre baci? Scopri perché

È uno dei gesti più naturali e spontanei: baciare il proprio partner. Per questo nessuno di noi ha fatto un corso o ha preso una laurea. Ma quando arriva per la prima volta questo momento sembra che il nostro corpo sappia esattamente cosa è giusto fare. E una di quelle cose è chiudere gli occhi: vi siete mai chiesti perché lo facciamo?

Un gesto automatico

Siamo certi che anche durante il primo bacio tu abbia chiuso gli occhi. Il motivo è semplice: desideravi vivere il momento con tutti i suoi sensi. È un gesto automatico che ti spinge a chiudere gli occhi per estraniarti dal mondo circostante e assaporare al massimo il momento che stai vivendo.

Baciare è come andare in palestra

Se ti sembra un gesto semplice e innocuo, ti sbagli di grosso: per riuscire a baciare bene una persona occorre chiedere aiuto a ben 36 muscoli facciali. E si consumano persino calorie: circa tre al minuto. Insomma, tra tutti gli sport che esistono è decisamente quello più piacevole.

Nessun imbarazzo

Secondo alcuni ricercatori londinesi che si sono occupati della questione, nessuno chiude gli occhi perché si sente imbarazzato, ma si tratta di una nostra capacità innata di isolarsi dal resto del mondo e diventare un tutt’uno con la persona che si ama. Non a caso sono molte le persone che chiudono gli occhi anche durante un orgasmo.

Due minuti dopo aumenta il metabolismo

A circa due minuti dall’inizio del bacio il metabolismo aumenta causando un aumento dei battiti cardiaci, vasodilatazione e respiro accelerato. Al termine il tuo cervello avrà una dose extra di ossigeno.

Disattivare tutti gli stimoli cerebrali

Secondo i ricercatori della Royal Holloway University di Londra, il cervello non è in grado di sopportare una grande moltitudine di stimoli contemporaneamente. Oppure, in questo caso, non ha nessuna voglia di farlo. Quando chiudiamo gli occhi durante un bacio, quindi, vogliamo tagliare tutti gli stimoli visivi dalla nostra vita per dedicarci a un dolce momento di beatitudine.

Lo studio

Uno studio, pubblicato sul Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, ha esaminato la stimolazione visiva e tattile contemporanea su 16 volontari. Dai dati è emerso che generalmente il campo visivo cerca di prevalere su quello tattile. Va da sé, perciò, che se si vuole assaporare intensamente un bacio è bene spegnere la visione per alcuni minuti.

Una curiosità: si stima che passiamo circa ventimila minuti del nostro tempo a baciare la persona che amiamo.

Piena consapevolezza tattile

«La nostra ricerca ha scoperto che il campo visivo è più impegnativo e riduce la reattività delle persone verso le sensazioni tattili – spiegano i ricercatori – ciò implica che, per esempio, chiudendo gli occhi si è in grado di migliorare la consapevolezza tattile, e questo potrebbe essere uno dei motivi per i quali tendiamo a farlo quando ci baciamo».

Perché ci sono persone che baciano con gli occhi aperti?

Se la teoria degli scienziati londinesi è corretta significa che la persona che bacia con gli occhi aperti non è coinvolta. Se tale asserzione è vera o no, bisognerà chiederlo alle persone che lo fanno. Per ora nessuno studio in merito è stato condotto. Ma verrebbe da chiedersi se il loro cervello non sia in grado di gestire meglio stimoli simultanei.

Il bacio: un terremoto interiore

Pochi istanti dopo l’inizio del bacio potremmo avvertire una sensazione di euforia: sintomo che ipofisi e ipotalamo hanno dato il comando di produrre endorfine, gli ormoni del benessere. Ma non è finita qui: entrano in circolo anche serotonina, adrenalina, dopamina e ossitocina. Il risultato? Vi sentirete subito molto meglio. Pertanto, al posto di prendere tanti rimedi per ansia, depressione e stress: fate una cosa ben più semplice e piacevole: baciatevi – meglio se con passione.