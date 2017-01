Ti sei mai chiesto cosa accade mentre ammicchi con gli occhi?

SINGAPORE - Quando chiudiamo gli occhi vediamo il buio. Questo lo sappiamo tutti. Ciò che fino a ieri non si sapeva, però, è perché se ammicchiamo (sbattiamo gli occhi) non vediamo il buio in maniera intermittente. Tutto ciò è molto strano e, apparentemente, non sembra rispondere alle ferree regole naturali. Alcuni scienziati giapponesi, tuttavia, sono riusciti – per la prima volta – a fornire una spiegazione scientifica.

Un grande sforzo cerebrale

Secondo scienziati di Singapore, il fatto che durante l’ammiccamento non vediamo il buio in maniera intermittente è dovuto a un grande lavoro del nostro cervello. Esso, infatti, tenta di stabilizzare la nostra visione evitando che l’ambiente circostante divenga oscuro e irregolare in seguito al movimento continuo.

Perché ammicchiamo?

Se il gesto è per lo più involontario, in linea di massima ha lo scopo di proteggere i nostri occhi da sostanze irritanti promuovendone la lubrificazione. Tuttavia, mentre eseguiamo il movimento i nostri occhi ruotano all’interno delle nostre orbite e non sono sempre riescono a tornare all’esatto punto di partenza. Pare che sia proprio questo disallineamento a indurre al cervello di attivare i muscoli oculari allo scopo di riallineare la visione.

Lo studio

Per comprendere il meccanismo che sta dietro a un semplice battito di ciglia, i ricercatori hanno reclutato un gruppo di giovani adulti. A loro è stato chiesto di sedersi in una stanza buia per periodi piuttosto lunghi fissando uno schermo. In quel frangente erano state posizionate delle telecamere a raggi infrarossi che erano in grado di monitorare i movimenti oculari in tempo reale e con precisione. Dallo studio è emerso che la posizione dei loro muscoli oculari variava a ogni ammiccamento. Dopo circa 30 movimenti il sistema oculomotore cerebrale è stato in grado di riposizionare la linea di visione allo stato iniziale.

Riposizionamento automatico

In sostanza, i ricercatori sono riusciti a dimostrare che quando gli occhi si aprono e chiudono ripetutamente, il nostro cervello cerca di riposizionare i bulbi oculari in maniera che possano essere in grado di continuare a concentrarsi su ciò che si stava osservando in precedenza.

Muscoli troppo poco precisi…

«I nostri muscoli oculari sono molto lenti e imprecisi, ecco perché il cervello ha bisogno di adattare costantemente i propri segnali motori allo scopo di assicurarsi che i nostri occhi siano rivolti su ciò che stavamo osservando», spiega Gerrit Maus, professore presso la Nanyang Technological University di Singapore.

Cervello estremamente preciso

Se da un lato i muscoli oculari non hanno la precisione che tutti ci aspettiamo, dall’altro il cervello è in grado di sopperire al problema correggendo gli errori. «I nostri risultati suggeriscono che il cervello misura la differenza di ciò che vediamo, prima e dopo un battito di ciglia, e comanda i muscoli oculari per apportare le correzioni necessarie», conclude Maus. Lo studio è stato pubblicato su Current Biology.