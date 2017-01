Mascara fai da te: come realizzarlo con ingredienti semplici e naturali

Ne avete abbastanza dei prodotti chimici? Quando leggete gli ingredienti dei cosmetici – anche naturali – trovate sempre qualcosa che mina la vostra salute? Allora perché non provare a preparare qualcosa con le proprie mani. Aumenta la soddisfazione, si riduce il costo e, in più, fa bene alle nostre ciglia.

Come realizzare un mascara step by step

Per realizzare un mascara fai da te ha bisogno di avere a disposizione degli ingredienti naturali al 100% e facilmente reperibili. Si tratta di prodotti privi di metalli pesanti, di derivati del petrolio e coloranti chimici.

Ingredienti per il mascara fai da te

- ½ cucchiaino di carbone vegetale (o ossido di ferro)

- ½ cucchiaino di argilla bentonite

- 1 cucchiaino di olio di cocco

- Alcune gocce di olio di ricino

- Facoltativo: gel di aloe vera

- Facoltativo: sorbato di potassio



Preparazione del mascara dai da te

Primo step

La preparazione è davvero semplicissima e occorreranno pochissimi minuti. Poni in una tazzina da caffè il carbone vegetale oppure l’ossido di ferro. Il primo è indubbiamente più facile da reperire in farmacia o erboristeria. Il secondo è più probabile che tu lo possa trovare in un negozio dove vendono ingredienti per cosmetici fai da te.



Secondo step

Unisci la bentonite e l’olio di cocco. Comincia a mescolare: il composto dovrebbe rimanere abbastanza solido e corposo. Nel caso, aggiungi ancora un po’ di carbone o ossido di ferro. Se l’olio di cocco è solido, prima lavoralo molto bene con un cucchiaino ma non scaldarlo per farlo sciogliere.



Terzo step

Unisci alcune gocce di olio di ricino. È un ingrediente molto importante per le ciglia. Insieme all’olio di cocco ne migliora la lucentezza e ne favorisce l’infoltimento.



Quarto step

A questo punto puoi scegliere se aggiungere o meno il gel di aloe vera. Non è un ingrediente essenziale ma aiuta a seccare leggermente il prodotto una volta applicato alle ciglia. Tuttavia, se lo aggiungi è bene ridurre la quantità di olio di cocco e unire alcune gocce di sorbato di potassio per migliorarne la conservazione. Una volta pronto il prodotto va inserito in un contenitore per mascara e applicato come di consueto.

Come conservarlo

Trattandosi di un prodotto naturale al 100% deve essere conservato in maniera diversa. Se è stato aggiunto il sorbato di potassio può essere tranquillamente conservato a temperatura ambiente. Va precisato, però, che l’olio di cocco potrebbe cambiare la consistenza in ambienti molto caldi, per cui in estate il mascara andrebbe conservato in frigo, più che altro per praticità di utilizzo.