Artrite infiammatoria: scoperta la causa scatenante

Buone notizie per i pazienti affetti da artrite infiammatoria. Grazie al lavoro di alcuni scienziati statunitensi sono stati trovati nuovi ed efficaci approcci per il trattamento della patologia. La novità risiede nell’identificazione di cellule immunitarie in grado di penetrare nella sede dell’infiammazione: le articolazioni. Ecco cosa hanno scoperto i ricercatori del Massachusetts General Hospital (MGH).

Tracciare le cellule immunitarie

Gli scienziati sono riusciti a tracciare alcuni tipi di cellule immunitarie, seguirle e identificare cause e possibili cure dell’artrite infiammatoria. Durante il loro studio – pubblicato su Science Immunology – sono riusciti a trovare una particolare molecola battezzata con il nome di complemento C5a. Tale complemento permette ai neutrofili (cellule immunitarie) di aderire alle superfici articolari e migrare nel giunto, scatenando così la tanto temuta infiammazione.

Lo studio

Per comprendere al meglio i fattori chemiotattici (migrazione cellulare verso determinate sostanze chimiche), i ricercatori hanno utilizzato la cosiddetta Multiphoton Intravital Microscopy, una particolare tecnica a Imaging che permette di studiare i movimenti delle cellule immunitarie. Per mezzo di tale tecnologia è stato possibile identificare il complemento C5a. Si tratta di un complemento innato tipico del sistema immunitario. È questo che pare avviare l’aderenza dei neutrofili per mezzo del recettore C5a che, attraverso i vasi sanguigni, passa nelle cavità articolari portando a una serie di infiammazioni «Il controllo dell’entrata delle cellule immunitarie nel giunto rappresenta un punto importante in cui si potrebbero sviluppare nuove terapie per ridurre i sintomi di artrite infiammatoria», spiega il dottor Andrew Luster, autore principale dello studio.

I primi passi verso la soluzione

Per la prima volta la scienza è riuscita a percorrere i primi passi verso la reale causa dell’infiammazione e, di conseguenza, verso la cura. «L’artrite infiammatoria si verifica quando le cellule immunitarie vengono reclutate dal sangue nel giunto, in un processo altamente regolato controllato da fattori chemiotattici e recettori di adesione – conclude Luster – Ma quando la malattia è diventata sintomatica, è difficile determinare i passi iniziali che ha scatenato il reclutamento di cellule immunitarie nel giunto e i ruoli specifici dei diversi fattori chemiotattici».