Come creare un tonico fai da te in pochi minuti

Per le pelli impure è possibile preparare facilmente un tonico fai da te 100% naturale. Valentina Spatola, insegnante di cosmesi naturale, ci mostra - in questo video - tutti i procedimenti per la sua realizzazione.

Gli ingredienti per il tonico fai da te

«Gli ingredienti per realizzare il tonico sono molto semplici e di facile reperibilità. Ci servirà del succo di aloe: ne utilizzeremo 95 grammi e aggiungeremo circa 5 grammi di glicerina vegetale. Al termine possiamo unire gli oli essenziali prescelti. In questo caso: l’olio essenziale di tea tree (10 gocce) per le sue proprietà disinfettanti, il limone (5 gocce) ma solo in inverno perché è un prodotto fotosensibilizzante e l’olio essenziale di lavanda (15 gocce)», spiega Valentina Spatola.

Leggi anche: Mani belle e curate con lo scrub al miele. I consigli di bellezza di Valentina Spatola

Valentina Spatola insegna a Diario Salute TV come preparare uno scrub e un olio vegetale per ringiovanire le mani e renderle più belle.

Il conservante

Come per tutti i prodotti naturali, se non utilizzato immediatamente, andrebbe aggiunto del conservante. Ve ne sono diversi tipi più o meno naturali. Tra i migliori vi sono l’estratto di semi di pompelmo e il potassio sorbato. In questo modo il prodotto, se stoccato in luogo fresco e asciutto, può conservarsi per alcuni mesi. In alternativa, il prodotto così com’è si conserverà per circa una settimana.

Leggi anche: Candele da aromaterapia e da massaggio: tutti i consigli per il fai da te

La guida step by step di Valentina Spatola per realizzare candele da massaggio e aromaterapia con ingredienti naturali e salutari.

L’applicazione

«Il tonico va applicato sul viso per mezzo di un piccolo batuffolo di cotone sia la mattina che la sera prima di coricarsi. In questo modo tutte le impurità spariranno velocemente», conclude Valentina Spatola.