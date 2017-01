Nausea, vomito e mal di pancia per 200mila italiani. Il virus si diffonde

ROMA – Dopo i virus influenzali che hanno rovinato le feste natalizie a milioni di italiani (e anche il dopo feste) è l’ora di adenovirus, coronavirus e rotavirus: tutti agenti patogeni che causano quella che molti, a torto, chiamano ‘influenza intestinale’. In questo caso si tratta più di gastroenterite virale, che è responsabile di nausea, vomito e mal di pancia con anche diarrea.

Casi in aumento

Sono già centinaia di migliaia gli italiani colpiti dai questi virus, e si stima che i casi siano destinati a crescere in poco tempo. «Si tratta di adenovirus e coronavirus che insieme al rotavirus, complici anche gli sbalzi termici, colpiscono in questo periodo tutta Italia – spiega all’AdnKronos Salute il virologo dell’università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco – Non c’è una sorveglianza attiva, ma possiamo stimare 200mila casi in questa settimana. I disturbi, che vanno da nausea e vomito a diarrea, con dolori e crampi addominali, durano in genere alcune ore e si risolvono in una giornata».

Non sottovalutare il problema

Nonostante l’infezione si risolva nel giro di poco tempo, «E’ importante, comunque, non sottovalutarli: curando in particolare l’idratazione – sottolinea Pregliasco – e adottare un’automedicazione responsabile. In caso di pesanti malesseri o problemi che non si risolvono piuttosto rapidamente, è bene contattare il medico». Per difendersi dal contagio «non resta che curare con particolare attenzione l’igiene delle mani».