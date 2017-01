Borse sotto gli occhi: sintomi, cause e rimedi naturali

Ci si sveglia una mattina ed eccole lì che fanno ‘bella’ mostra di sé. Ci si guarda allo specchio e si ha subito la sensazione di avere il viso pronto per la serata di Halloween, specie quando insieme alle borse si accompagna il tipico colore grigiastro. Ma cosa sono le borse sotto gli occhi? E, soprattutto, come evitarne la loro comparsa?

Le cause delle borse sotto gli occhi

Le cause delle borse sotto gli occhi sono per lo più sconosciute. La scienza ha fatto diverse ipotesi in merito, ma nessuna si può dichiarare certa. La motivazione attualmente più accreditata è che, con il passare del tempo, i legamenti tendono a indebolirsi mostrando il grasso naturale che si trova sotto gli occhi. A ciò si aggiunge che nella zona peri-oculare sono presenti quantità ridotte di fibre di collagene, che la rendono estremamente delicata a sollecitazioni di vario tipo. Tra queste l’esposizione a sole, vento e fumo che possono contribuire ad assottigliare i tessuti.

Le occhiaie: un disturbo del microcircolo?

I classici aloni che si evidenziano nella zona perioculare sembrano essere dovuti sia a un processo di melanizzazione che di infiammazione. Il tutto probabilmente causato da problemi di microcircolazione e ritenzione idrica. Il deposito di tossine che ne consegue potrebbe aumentare il deposito di liquidi intorno all’occhio mostrando la zona di colore nero-bluastro. In sintesi, durante la formazione delle occhiaie i mediatori dell’infiammazione possono modificare la tanto delicata permeabilità vasale aumentando il rischio di infiammazione.

Cosa ne pensa la medicina orientale

Di tutt’altro avviso è la medicina orientale che collega le borse sotto gli occhi a problemi di fegato, stomaco o reni. Nel primo caso il colore al di sotto virerebbe verso il verdognolo; nel secondo verso il giallo e nel terzo blu-nero. In sintesi sarebbe l’espressione evidente di un sovraccarico di tossine che si evidenzia in vari organi. Ecco perché in alcuni casi uno stile di vita corretto e una dieta depurativa potrebbero migliorare tale condizione. Fate caso se le vostre borse od occhiaie aumentano nei giorni in cui avete dormito poco, oppure avete mangiato tanto o tardi la sera.

I fattori di rischio

Ci sono alcune condizioni che possono favorire la comparsa di borse e occhiaie. In pole position ci sono i problemi respiratori causati da sinusite, allergie, fumo di sigaretta e polipi nasali. In tal caso potrebbe essere consigliabile, di notte, utilizzare un cuscino alto per favorire una migliore respirazione.

Rimedi per le borse sotto gli occhi

Fermo restando che agendo sullo stile di vita e sui fattori di rischio si può assistere a una diminuzione evidente del problema, vi sono delle soluzioni derivanti dalla chirurgia estetica che migliorano la condizione. Tra questi ci sono il classico botulino o il più innovativo Juvoderm che però garantiscono risultati limitati: mediamente un anno. Se si vogliono ottenere effetti più duraturi si può passare alla blefaroplastica che, tuttavia, è una vera e propria operazione chirurgica. Per mezzo di questa si può eliminare il grasso in eccesso e tirare la pelle in maniera da avere un effetto lifting. L’intervento non richiede anestesia totale e dura circa un’ora. I tempi di recupero sono di circa quindici giorni.

La chirurgia laser

Un’altra opzione è quella di sottoporsi a un intervento di chirurgia laser. La seduta è molto veloce e richiede generalmente solo 30 minuti. Allo scopo si utilizza il laser CO2 pulsato. L’intervento che si esegue è sempre quello della blefaroplastica che prevede la rimozione di pliche cutanee in eccesso e il grasso superfluo. Dopo tre-quattro giorni possono essere rimosse anche le medicazioni di sicurezza.

I rimedi naturali per le borse sotto gli occhi

Possono venirci in soccorso anche dei rimedi naturali, i quali però producono effetti temporanei. Il miglior rimedio d’emergenza è sicuramente il ghiaccio. Se vi siete alzati la mattina con le tanto antiestetiche borse sotto gli occhi, procuratevi dei cubetti di ghiaccio da applicare localmente per alcuni minuti. Per aumentarne l’effetto, potete congelare tempo prima dell’infuso di tè verde e usarlo sotto forma di ghiaccio.

Camomilla

La camomilla è la pianta decongestionante per eccellenza. Grazie al camazulene in essa contenuta si può ottenere un’azione antinfiammatoria, lenitiva e rinfrescante. Anche in questo caso è consigliabile utilizzare l’infuso raffreddato in frigorifero. Il rimedio può però essere sconsigliato nei soggetti allergici che soffrono di congiuntiviti croniche.

Patate

Certo, può sembrare strano doversi mettere delle patate sugli occhi. Ma il rimedio potrebbe essere utile, specie in emergenza quando non si ha altro a disposizione. Questo antico rimedio della nonna ha trovato conferme anche dalla scienza attuale. Pare, infatti, che la patata contenga un enzima chiamato catecolasi, la cui funzione è quella di migliorare l’eliminazione di liquidi e tossine offrendo un decongestionamento a tutta la zona peri-oculare. Le patate vanno applicate sbucciate, meglio se si tratta di patate nuove.

Panno bagnato

Un altro rimedio molto semplice è quello di bagnare un panno di cotone, strizzarlo bene e porlo in frigorifero ogni sera. Il giorno seguente, al risveglio, si prende il panno raffreddato e lo si posiziona sugli occhi per circa 5-10 minuti. L’effetto decongestionante sarà immediato.

