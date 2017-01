Resistenza agli antibiotici? Potrebbe essere colpa di infezioni fungine non curate

NEW JESEREY - La resistenza agli antibiotici è un’emergenza sanitaria che tutti conosciamo ormai molto bene. La situazione ci sta sfuggendo di mano e se non si prenderanno provvedimenti immediati il rischio è che molte – troppe – persone possano morire a causa di batteri apparentemente poco nocivi. Alcuni scienziati statunitensi, tuttavia, sembrano aver riconosciuto alla base del problema un particolare che nessuno aveva mai notato prima: le infezioni fungine. I risultati dello studio pubblicato su Emerging Infectious Diseases.

Colpa dei funghi o dei batteri?

Secondo quanto è emerso da un recente studio condotto negli Stati Uniti, una delle principali cause del fallimento antibatterico sono le infezioni fungine poco curate o, peggio, non riconosciute. «Se stiamo cercando di fornire un piano globale per prevenire la resistenza antimicrobica, ma stiamo trattando ciecamente le infezioni fungine che non conosciamo con antibiotici, allora possiamo inavvertitamente creare una maggiore resistenza agli antibiotici», spiega David Perlin della Rutgers University (New Jersey).

Meccanismo di antibiotici resistenza (© Designua | Shutterstock)

Milioni di morti ogni anno

Le infezioni fungine spesso non sono correttamente diagnosticate. A causa di ciò si registrano 1,5 milioni di morti ogni anno – dichiarano i ricercatori del Global Action Fund for Fungal Infections (GAFFI), un’organizzazione che ha lo scopo di promuovere la consapevolezza delle malattie fungine.

L’importanza di una corretta diagnosi

«La diagnosi delle malattie fungine sono fondamentali nella lotta dell’AMR [resistenza agli antibiotici, Nda] e miglioreranno la sopravvivenza delle malattie fungine in tutto il mondo», spiega David Denning, docente presso l’Università di Manchester.

Eseguire test è fondamentale

I test per le infezioni fungine sono generalmente molto economici, alcuni dei quali sono reperibili anche nelle farmacie. Secondo i ricercatori è essenziale informare tutti gli operatori sanitari per la verifica delle infezioni fungine per due motivi. Il primo per cercare di debellarli e il secondo per ridurre la resistenza agli antibiotici.