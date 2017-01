È vero che la paura fa venire i capelli bianchi?

BALTIMORA - L’incanutimento dei capelli è pressoché un fenomeno fisiologico e inevitabile. Eppure c’è chi sostiene che lo stress e la paura possano anticipare il processo di invecchiamento della nostra chioma. È plausibile una simile tesi? La stessa domanda se la sono posta alcuni scienziati statunitensi: ecco cosa hanno scoperto.

Anche a noi tocca la sorte di Maria Antonietta?

La famosa sindrome di Maria Antonietta si riferisce a uno sbiancamento improvviso dei capelli. Il nome deriva dalla Regina di Francia Maria Antonietta che avrebbe assistito a uno sbiancamento rapidissimo dei suoi capelli in seguito alla sua cattura. Per tale motivo molti ritengono che il forte stress possa provocare un incanutimento rapido e precoce dei capelli. Ma è proprio così?

È tutta colpa dello stress

Ormai temiamo lo stress come la peste. Non a caso è imputato di aumentare il rischio di ogni sorta di malattia: da un semplice indebolimento immunitario al cancro. Ma non solo. A quanto pare anche la nostra bellezza può dipendere da quanto siamo stressati. Il processo di incanutimento comincia intorno ai 28-30 anni ma qualcosa potrebbe andare storto e iniziare anche prima.

E’ quantificabile lo stress?

Ovviamente il livello di stress non è quantificabile, ma gli scienziati del Sinai Hospital di Baltimora ritengono che occorrono almeno tre anni di stress continuo per aumentare il rilascio di radicali liberi e quindi incidere sulla nostra salute e, ahimè, anche bellezza.

Perché lo stress fa venire i capelli bianchi?

Il motivo è molto semplice: l’aumento della produzione di radicali liberi indebolisce o, peggio, disattiva del tutto l’attività di alcuni melanociti, le cellule che donano il classico colore ai capelli. Quindi, se già qualcosa nella nostra vita non sta andando nel migliore dei modi, evitiamo di arrabbiarci o starci male: lo stress che ne deriverebbe farebbe anche ingrigire i capelli.