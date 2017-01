L’ematocrito è un valore che viene determinato attraverso analisi del sangue eseguite a digiuno. Fa parte del cosiddetto esame emocromocitometrico, più comunemente chiamato emocromo. Si tratta di un esame di laboratorio che rileva la quantità di globuli bianchi, globuli rossi, piastrine emoglobina e, ovviamente, ematocrito.

Cos’è l’ematocrito?

L’ematocrito è un rapporto in percentuale tra gli eritrociti – o globuli rossi – e il plasma, la parte liquida del sangue. I valori sono più elevati negli uomini che nelle donne, e decisamente alti nei neonati. In molti casi il medico curante lo richiede anche per valutare eventuali stati anemici.

Sapevi che…?

La rilevazione dell’ematocrito si esegue aggiungendo una sostanza anticoagulante al sangue prelevato in provetta allo scopo di produrre un sedimento di particelle corpuscolate. In alcuni laboratori per velocizzare il processo si utilizza una centrifuga. L’ematocrito è riferito alla percentuale di cellule che si trovano sul fondo.

Ematocrito alto

L’ematocrito risulta alto quando si ha un eccesso di produzione di globuli rossi e, di conseguenza, di emo-concentrazione. Il risultato è un sangue decisamente più denso e viscoso, con rallentata velocità di scorrimento all’interno dei vasi. Se da un lato tale condizione potrebbe apparire negativa, dall’altra il risvolto della medaglia è che in questo caso i tessuti vengono maggiormente ossigenati. Questo può essere particolarmente positivo negli sportivi perché aumenta la resistenza alla fatica.

Ricorda: se l’ematocrito è alto significa che vi è un aumento dei globuli rossi e, di conseguenza, un maggior aumento di emoglobina che ha la capacità di veicolare l’ossigeno.

Ematocrito alto: le cause

L’ematocrito subisce variazioni continue, per questo motivo non sempre è così semplice comprendere se si tratta di uno stato patologico o di un aumento temporaneo. Tra le possibili cause vi sono la disidratazione, malattie gastrointestinali, diabete, soggiorni ad alta quota, ustioni, peritonite e l’assunzione di alcuni farmaci.

La composizione del sangue (© Diario Salute/ Shutterstock )

Ematocrito alto e disidratazione

La disidratazione è uno dei fenomeni più comuni che causano rialzi di ematocrito. Una sudorazione eccessiva o l’abuso di diuretici potrebbero ridurre la parte liquida del sangue aumentano la concentrazione ematica.

I valori normali di ematocrito

I valori normali nella donna variano dal 32% al 47%.

Nell’uomo, invece dal 40% al 52%.

Ematocrito alto e patologie gastrointestinali

Diarrea e vomito prolungati spesso causati da gastroenteriti virali (la cosiddetta influenza intestinale) possono determinare un rialzo dei valori di ematocrito. Va detto, tuttavia, che tale condizione è passeggera quindi non è considerata patologica, ma semplicemente una conseguenza della disidratazione. Il rischio maggiore si verifica nel caso del Colera con ingenti perdite di liquidi attraverso le feci.

Ematocrito alto e diabete

Altra causa di alterazione dell’ematocrito è il diabete. Valori superiori a 180 mg/dl aumentano l’eliminazione di glucosio attraverso le urine: questo causa una forte perdita di liquidi. Una sola molecola di glucosio, infatti, porta via due molecole di acqua al nostro organismo. Per tale motivo è essenziale prevenire la disidratazione attraverso una dieta accurata.

Aumento dell’ematocrito in alta montagna

Andare in zone di alta montagna – al di sopra dei 2500 metri di altitudine – per più giorni potrebbe determinare un aumento (temporaneo) dell’ematocrito a causa di una richiesta maggiore di ossigeno. Uno degli organi più sensibili ai livelli di ossigeno nel sangue è il rene. In caso di insufficienza di tale elemento viene secreta eritropoietina in abbondanza. Si parla di valori anche 800/1000 volte superiori. Questi hanno lo scopo di aumentare la produzione di eritrociti per permettere l’ossigenazione di tutti i tessuti.

Ematocrito alto in seguito alle ustioni

Se le ustioni sono elevate e comprendono più aree del corpo, si assiste a un aumento di produzione di istamina e serotonina che aumentano la permeabilità dei piccoli vasi. Ciò comporta formazioni di edemi, disidratazione e, di conseguenza, ematocrito alto.

I farmaci che possono aumentare l’ematocrito

L’ematocrito può subire variazioni soprattutto con l’assunzione di diuretici, che aumentando l’eliminazione del sodio diminuiscono il volume ematico. Anche i farmaci dopanti, specie i derivati dell’eritropoietina, hanno la funzione di aumentare l’ematocrito. Questi farmaci permettono un aumento della resistenza alla fatica durante lo sport proprio grazie all’aumento dei valori di ematocrito.

I rischi dell’ematocrito alto

Come detto, quando l’ematocrito è alto si assiste a una maggiore densità nel sangue e a una minore velocità di scorrimento. Va da sé che a lungo andare questo potrebbe provocare un maggior sforzo di tipo cardiaco o, nei casi più gravi, rischio di trombi, infarto, angina e ictus.

Altre cause di ematocrito alto

Più raramente l’ematocrito può risultare alto nei casi di ipossiemia, ovvero una riduzione dei livelli di ossigeno a livello tissutale. Il suo rialzo ha lo scopo di portare il tutto allo stato di normalità. L’ipossiemia può essere dovuta a una bronchite cronica ostruttiva, apnee notturne, malattie renali e cardiache, tumori e autotrasfusioni. Secondo recenti ricerche potrebbe verificarsi in concomitanza di patologie autoimmuni come il lupus.

