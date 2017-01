L’ematocrito o HCT è sostanzialmente, la rilevazione del rapporto che vi è tra il plasma e i globuli rossi. Viene misurato attraverso un semplice prelievo del sangue da eseguire a digiuno.

Come viene misurato l’ematocrito

Per conoscere i corretti valori di ematocrito nel sangue il laboratorio si avvale di un’apposita centrifuga che possa separare il sangue. In questo modo si ottengono le varie parti che lo compongono in maniera totalmente suddivisa: plasma, eritrociti e cellule ematiche (piastrine e globuli bianchi). Al termine della centrifugazione si può notare il plasma verso la parte alta della provetta e i globuli rossi depositati al fondo. Il calcolo della parte corpuscolare è presto fatto: se abbiamo circa il 55% di plasma (acqua, proteine e minerali) e l’1% di cellule ematiche, il valore dei globuli rossi si aggira intorno al 44%.

Sapevi che…?

Gli eritrociti – o globuli rossi – sono la parte di corposa del nostro sangue. Il nostro organismo, infatti, ne produce circa 5 milioni per millimetro cubo.

Il calcolo dell’ematocrito

Quando si parla di ematocrito basso significa che la frazione prettamente solida del sangue è poco elevata rispetto ai valori normali. Ipotizziamo che una persona di media corporatura (65-70 kg) abbia mediamente cinque litri e mezzo di sangue. Se il suo ematocrito corrisponde al 30% – quindi molto basso – significa che la persona avrà circa 1,65 litri di frazione solida, mentre quella liquida rappresenterà una parte ben più elevata: 3,85 litri di plasma. Il calcolo che si esegue è molto semplice: 0,30 (30%) moltiplicato per 5,5 (i litri di sangue totale).

I valori dell’ematocrito cambiano per uomini e donne

I valori di ematocrito sono abbastanza differenti tra uomini e donne. Il motivo non è riconducibile solo alla corporatura, bensì anche alla produzione ormonale. I globuli rossi, infatti, possono essere prodotti in maggior misura grazie alla quantità di testosterone che stimola la secrezione di eritropoietina.

La composizione del sangue (© Shutterstock/Diario Salute)

Le cause dell’ematocrito basso

Come detto, quando l’ematocrito è basso significa che la parte liquida del sangue (plasma) è troppo elevata rispetto a quella solida (eritrociti). I motivi di tutto ciò possono essere svariati ma i più comuni sono diverse forme di anemia. In alcuni casi potrebbe trattarsi di un’idratazione eccessiva rispetto a quanto richiesto dall’organismo. Non a caso, l’ematocrito alto si verifica nei casi in cui c’è disidratazione. Ma può trattarsi anche di carenze vitaminiche (gruppo B), emorragie, gravidanza, infezioni virali o batteriche o fungine e mestruazioni abbondanti. Secondo alcuni studi molti casi di anemia erano però dovuti a malattie infiammatorie intestinali. Di ciò se ne tenga conto in caso di anemia senza causa apparente[1].

Ematocrito basso e gravidanza

Secondo alcuni ricercatori sarebbe essenziale misurare i livelli di ematocrito a fine parto. Molte donne, infatti, a seguito dell’ingente perdita di sangue registrano livelli di ematocrito seriamente pericolosi.

Ematocrito basso e rischio preeclampsia

Livelli troppo bassi di ematocrito ed emoglobina sono stati associati a problemi durante la prima metà della gravidanza. Mentre, se si verificano durante la seconda metà pare esserci un alto rischio di preeclampsia e rottura prematura delle membrane[4].

Ematocrito basso e patologie gravi

Vi sono casi – per fortuna piuttosto rari – in cui l’ematocrito basso potrebbe essere indice di patologie ben più serie. Tra queste ricordiamo la cirrosi epatica, la leucemia, l’insufficienza renale, la leucemia o altri tipi di tumori maligni.

Ematocrito basso e sintomi

In alcuni casi il medico curante potrebbe richiedere la valutazione dell’ematocrito anche a causa della presenza di sintomi più o meno evidenti. Tra questi vi sono la perdita dei capelli o che si spezzano con facilità, unghie fragili, vertigini, mal di testa frequenti, stanchezza, disturbi visivi o milza ingrossata. Inoltre, vi sono alcuni studi che sottolineano la relazione tra ematocrito molto basso e rischio aumentato di nefropatia (malattia renale).

