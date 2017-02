Il cortisolo è una delle sostanze più conosciute, ribattezzata come ormone dello stress a causa del suo stretto legame con questa condizione.

Cos’è il cortisolo?

Il cortisolo è a tutti gli effetti un ormone. Viene prodotto dalle ghiandole surrenali o, per essere più precisi, dalla zona fascicolata. Qui vengono secreti i glucocorticoidi e il cortisolo è uno di questi. Quando si assiste a un loro aumento nel torrente sanguigno grassi e proteine vengono completamente convertiti in glucosio. In sostanza, un aumento di cortisolo significa valori glicemici più elevati.

Inibisce le prostaglandine

I glucocorticoidi come il cortisolo svolgono un’azione diretta nell’inibizione delle prostaglandine, associate al dolore. Non a caso tali molecole – prodotte in forma sintetica – vengono somministrate ai pazienti affetti da artrite reumatoide.

La funzione del cortisolo

Il cortisolo viene secreto grazie allo stimolo di un altro ormone – questa volta prodotto dall’ipofisi – chiamato ACTH o ormone adrenocorticotropo. La sua funzione principale è quella di produrre glucosio e quindi aumentare la glicemia con relativa azione anti-insulinica. In molte situazioni il cortisolo viene prodotto in grandi quantità a seguito di uno stress più o meno prolungato. Tale stress può essere sia fisico – per esempio sport – che psichico.

Gli effetti del cortisolo

Aumenta la glicemia

Aumenta il battito cardiaco

Provoca un’azione anti insulinica

Può favorire l’osteoporosi

Favorisce la lipogenesi

Favorisce l’immagazzinamento di grasso addominale

Aumenta la sensibilità al dolore

Pronto a combattere

Grazie al cortisolo il nostro organismo riesce anche a combattere le infiammazioni. Non a caso il cortisone – l’ormone prodotto in maniera sintetica – si utilizza come antinfiammatorio.

Sapevi che…?

Il cortisolo può aumentare anche a causa di uno stile di vita insano. Per esempio saltare sempre la colazione o mangiare eccessivamente durante i pasti principali.

Danni da cortisolo

Se da un lato il cortisolo può essere benefico per il nostro organismo in situazioni di infiammazioni o stress, dall’altro una produzione eccessiva può anche avere risvolti negativi. Per questo motivo il cortisolo può provocare, a lungo andare, diverse patologie tra queste l’ipertensione, disturbi muscolari, perdita di capelli, calo del desiderio sessuale, obesità o magrezza eccessiva, insulino-resistenza, osteoporosi, disturbi emotivi (ansia, depressione), acne e cefalea.

Cortisolo e Morbo di Cushing

Una delle malattie correlate più temute è il morbo di Cushing, che provoca un’alterazione della massa muscolare, immunodepressione, disturbi venosi, invecchiamento precoce (lassità e assottigliamento cutaneo), diabete, ipertensione e osteoporosi. Ma anche stanchezza, disturbi gastrici, aumento della concentrazione di sodio ematico e problemi di memoria.

I valori di cortisolo:

Al mattino negli adulti: 6-25 mc/dL (o 140-690 nmol/L)

Alla sera negli adulti: 3-12 mc/dL (o 80-330 nmol/L)

La fame da cortisolo

Molte persone sotto stress assistono alla cosiddetta fame nervosa. Il motivo è molto semplice: la maggior produzione di cortisolo associata allo stress – ma soprattutto dei suoi effetti – in molti casi viene avvertita maggiormente a digiuno. Mentre, durante un pasto, i sintomi spesso si avvertono in maggior misura per ridotta risposta corticosurrenalica. Da non dimenticare però che quando ci si trova in tale condizione l’organismo è maggiormente predisposto ad accumulare grasso addominale.

I disturbi del sonno associati al cortisolo

Quando si assiste a un’iperproduzione di cortisolo si possono manifestare anche disturbi del sonno. Il motivo è molto semplice: intorno alle ore 19.00 il cortisolo dovrebbe ridursi naturalmente; se per qualche motivo ciò non accade, il sonno può essere notevolmente disturbato.

Cosa fare per diminuire i livelli di cortisolo

Ci sono alcuni stratagemmi che ci aiutano a mantenere i livelli di cortisolo entro i limiti. Il primo di questi è quello di evitare di saltare i pasti o mangiare eccessivamente durante quelli principali. Meglio tanti piccoli pasti – leggeri – durante il giorno. Lo sport può aiutare ma deve essere fatto con moderazione – specie se non si è abituati – sennò si ottiene l’effetto opposto. Inoltre è importante dedicare del tempo a sé stessi coltivando un hobby o facendo attività che piacciono, allo scopo di diminuire i livelli di stress. Inoltre, secondo recenti studi l’assunzione di un ormone simile, il DHEA, può opporsi agli effetti negativi del cortisolo.

