Richiedere la misurazione dell’Azotemia è prassi comune tra i medici. Si tratta di un valore facilmente identificabile attraverso prelievo di sangue.

Cos’è l’azotemia?

L’Azotemia non è altro che il valore riferito alla quantità di Azoto (simbolo chimico N) nel sangue. È ritenuto un marker indispensabile per valutare la funzionalità dei reni. Un’alterazione dell’azotemia potrebbe indicare un difetto di depurazione a carico di questi organi.

- Lo sapevi?

Nel sangue sono presenti due tipi di Azoto: proteico e non proteico. Il primo tipo è quello che il nostro organismo sfrutta a livello di amminoacidi – e quindi di proteine – il secondo è invece quello che fa parte delle sostanze di scarto e che è presente nell’urea. Tra i composti dell’azoto ricordiamo anche la creatinina e l’ammoniaca.

Cosa rilevano le analisi del sangue

Diversi tipi analisi del sangue rilevano i vari composti azotati che si trovano nel nostro organismo. Nel referto medico li troverete con il nome di Azotemia, Azoto ureico e creatinina.

I valori normali di Azotemia

Azotemia ematica: 2246 mg/dl

Creatinina: 0,7mg1,4 mg/dl

Azoto ureico o B.U.N (Blood Urea Nitrogen): 1021 mg/dl

Azotemia alta e sintomi

L’azotemia alta potrebbe causare diversi sintomi. Tra questi i più importanti sono stanchezza e debolezza, pallore cutaneo, dimagrimento, tachicardie, vomito, ipertensione e tremori.

Sindrome Nefritica (© Designua | Shutterstock)

I sintomi che necessitano di approfondimento

Vi sono poi alcuni sintomi che necessitano di approfondimento e il medico potrebbe richiedere una valutazione dell’Azotemia, della Creatinina e dell’Azoto Ureico. Tra questi vi sono:

Urine scure

Urine schiumose

Sete continua e frequente stimolo a urinare

Dolori osteoarticolari e muscolari (crampi)

Sindrome da gambe senza riposo

Alterazioni dell’appetito

Prurito

Spossatezza

Disturbi del sonno

Gonfiore a mani e piedi

Azotemia alta: le cause

In linea di massima elevati livelli di Azotemia ematica sono riconducibili a un disturbo renale correlato a problemi di depurazione, tuttavia vi possono essere molte altre cause scatenanti:

Diabete

Disidratazione

Sudorazione eccessiva

Alimentazione iperproteica

Cirrosi epatica

Emorragie gastrointestinali

Utilizzi di farmaci (diuretici, cortisonici)

Glomerulonefrite

Gotta

Ipertiroidismo

Ipertensione

Epilessia

Ipopotassemia

Emolisi

Insufficienza cardiaca

Mieloma

Neoplasie (specie renali)

Malattie infettive

Ostruzione vescicale

Leucosi

Sindrome di Conn

Shock

Tubercolosi (renale)

Calcolosi

Ingrossamento della prostata

Perché può influire l’alimentazione nell’azotemia alta?

La nostra dieta, specie se è troppo proteica, può innalzare i valori di Azoto nel sangue. Le proteine, infatti, contengono circa il 15% di Azoto. Una volta che gli amminoacidi vengono metabolizzati, l’Azoto dovrebbe essere inviato all’urea ed eliminato attraverso le urine. Ma se la quantità proteica assunta è troppo abbondante e i reni non funzionano a dovere una parte di Azoto potrebbe non essere eliminata completamente.

Consigli dietetici per l’Azotemia alta

I pazienti affetti da Azotemia alta dovrebbero ridurre al minimo gli alimenti iperproteici come legumi, uova, formaggi, carne e pesce. Di contro, sarebbe auspicabile aumentare il consumo di carciofi, vegetali a foglia verde e barbabietole. Il tutto affiancato da una buona idratazione con aumento di acqua fuori dai pasti.

Azotemia alta: è sempre patologica?

Come spesso accade non tutte le alterazioni sono patologiche, specie se si tratta di piccoli cambiamenti. Per esempio in età avanzata lievi rialzi sono considerati nella norma, idem in gravidanza e nei soggetti pediatrici.

