Sport, sfatato il mito: non fa dimagrire, anzi

CHICAGO – Gli scienziati della Loyola University di Chicago (Usa) sono convinti che per dimagrire o perdere peso il segreto sia tutto nella dieta. Fare attività fisica o sport, in questo caso non servirebbe e, anzi potrebbe fare l’effetto contrario facendo aumentare l’appetito.

In ogni caso fa bene

Sebbene i ricercatori possano aver sfatato il mito dello sport che fa dimagrire, è comunque importante tenere presente che l’attività fisica è fondamentale per la salute. Fare movimento infatti aiuta a prevenire molte malattie, tra cui il diabete, quelle cardiovascolari e anche il cancro. Inoltre, muoversi fa anche bene all’umore e alla mente. Però, a quanto pare, non aiuta con i problemi di peso.

Se però si tratta di peso…

Lo sport fa dunque bene. E questo è ormai assodato. Ma quando si tratta di peso, allora ha i suoi limiti. Questo quanto scoperto dalla dott.ssa Lara R. Dugas e colleghi nel loro studio pubblicato su PeerJ, e che è parte di una più ampia ricerca chiamata MET (Modeling the Epidemiologic Transition Study). «I risultati – spiega la dott.ssa Dugas – indicano che l’attività fisica può non proteggere dall’aumento di peso».

Lo studio

I ricercatori, per questo studio, hanno coinvolto 1.944 persone di età compresa tra i 25 e i 40 anni. I soggetti studiati provenivano da Stati Uniti, Ghana, Giamaica, Sudafrica e Seychelles. A tutti è stato chiesto di indossare un accelerometro per una settimana. Questo serviva a verificare il livello di attività fisica e misurare valori come peso, altezza e grasso corporeo all’inizio dello studio (basale), dopo un anno e dopo due anni.

I risultati

Tra i partecipanti quelli che al basale sono risultati più in forma erano quelli del Ghana, mentre quelli meno in forma erano quelli degli Usa. Ma la sorpresa per i ricercatori è stata constatare che il maggiore aumento di peso durante il periodo di studio si era verificato tra coloro che rispondevano ai criteri delle linee guida per l’attività fisica, a qualunque Paese appartenessero. Nello specifico, gli autori dello studio hanno trovato che gli uomini statunitensi che avevano aderito alle linee guida per l’attività fisica mostravano di aver guadagnato peso, al contrario coloro che non soddisfacevano i criteri risultavano averlo perso. I ricercatori ritengono che i fattori chiave per perdere peso non debbano dunque essere ricercati nell’attività fisica, come lo sport, ma in altri come per esempio la dieta. Se perciò si vuole perdere perso, occhio a ciò che si mangia e quanto.