Attenzione al Guttalax, ritirato dalle farmacie in via precauzionale. I lotti interessati

ROMA – Ennesimo ritiro dalle farmacie di un farmaco che ha mostrato un problema di specifica. Si tratta del Guttalax, un medicinale utilizzato nel trattamento della stitichezza occasionale in adulti e bambini.

Il provvedimento

La Boehringer Ingelheim It. Spa ha disposto il ritiro in via precauzionale di alcuni lotti del farmaco Guttalax. Il motivo è da ricondurre a una comunicazione dell’azione riferito al risultato fuori specifica per il prodotto di degradazione C-Oxide, che è emerso durante gli studi di stabilità. Dopo che la ditta Boehringer Ingelheim ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è stato invitato a verificare.

I lotti oggetto del ritiro

Oggetto del ritiro precauzionale sono i seguenti numeri, con relativa data di scadenza:

231508B - 31.03.2017;

232199B - 31.07.2017;

232858B - 30.11.2017;

231508A - 31.03.2017;

231509A - 31.03.2017;

232198A - 31.07.2017;

232199A - 31.07.2017;

232540C - 31.08.2017;

232541A - 31.08.2017;

232858A - 30.11.2017;

232859A - 30.11.2017;

331305A - 28.02.2018;

331306A - 28.02.2018;

331306B - 28.02.2018;

331964B - 31.05.2018;

331964A - 31.05.2018;

331965A - 31.05.2018;

332470A - 31.07.2018

332471A - 31.07.2018;

332846A - 30.09.2018;

332847A - 30.09.2018;

333283A - 31.10.2018;

333284A - 31.10.2018;

333715A - 31.12.2018;

333716A - 31.12.2018;

431746A - 30.04.2019;

431747A - 30.04.2019;

432371A - 30.06.2019;

432372A - 30.06.2019;

432585A - 31.07.2019;

432586A - 31.07.2019.