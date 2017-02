Mioglobina alta

La Mioglobina è una proteina che viene esaminata attraverso un semplice prelievo del sangue. Insieme alla troponina è uno dei marker più utilizzati per confermare o escludere un eventuale danno cardiaco. Ma non solo. Ecco tutte le funzioni e i valori della Mioglobina.

Cos’è la Mioglobina

La Mioglobina è una proteina globulare il cui compito principale è quello di veicolare ossigeno ai mitocondri presenti nelle cellule del tessuto muscolare. Di conseguenza si trova in gran quantità nei muscoli. Il suo colore è rosso, tonalità conferita grazie alla presenza di EME.

Approfondimento: cos’è una proteina globulare?

Una proteina globulare è una proteina composta da catene di peptidi avvolte su se stesse, formando una forma sferica compatta – una sorta di globo. Termine da cui prende il nome. In genere tali proteine sono solubili in acqua formando un colloide. Fa parte delle proteine globulari anche l’emoglobina.

Mioglobina e gruppo EME

Come accennato, la Mioglobina è composta da una catena di peptidi – essa contiene anche un gruppo EME. Quest’ultimo possiede un atomo di ferro che ha la capacità di legarsi all’ossigeno. In tal modo, una volta che questo componente si associa alla Mioglobina, essa può trasportare ossigeno alle fibrocellule muscolari.

Una curiosità

Lo ione di ferro possiede una struttura molto particolare che può essere incluso in una sorta di contenitore che evita infiltrazioni di acqua. Questo è uno degli stratagemmi di madre natura che permettono di evitare la tanto temuta ossidazione.

Perché la Mioglobina è un marker di danno cardiaco?

In caso di danno cardiaco il tessuto ischemico, trovandosi in condizione di scarsità di ossigeno, rilascia quantità abnormi di Mioglobina per contrastare l’insufficienza di tale elemento. Ecco il motivo per cui quando si rilevano valori alti di Mioglobina è evidente vi sia una sofferenza cardiaca in atto. Unico neo: i tempi per valutarlo sono relativamente ristretti, perché tende a ridursi a livello ematico entro poche ore grazie all’escrezione di tale sostanza attraverso i reni.

Sapevi che…?

La Mioglobina può essere valutata anche con un test delle urine

CK, Mioglobina e Troponina

In sostanza la Mioglobina si comporta come la Troponina: si eleva entro poche ore dall’evento cardiaco – in questo caso mediamente 2 o 3 – ha un picco massimo dopo una decina di ore per poi scendere totalmente entro 24 ore. Per fortuna, la Troponina rimane inalterata per circa 10-15 giorni e la Creatinchinasi per tre o quattro. In questo modo le tre rilevazioni possono fornire dati importanti circa la presenza di danno cardiaco in atto.

Mioglobina: valori normali

I valori normali di Mioglobina sono: 085 mg/ml

Quando c’è da preoccuparsi?

Se si hanno sintomi tipici di un infarto come dolore al petto e difficoltà respiratorie è importante richiedere ai medici del Pronto Soccorso i valori ematici di Mioglobina associati a Troponina e Creatinchinasi (CK-MB). Se i valori di Mioglobina (e altri) sono elevati entro le 24 ore dall’inizio dei sintomi è molto probabile che ci sia un infarto in atto. D’altro canto è fondamentale controllare l’andamento dei valori: se la diminuzione dell’emoglobina è molto tempestiva è possibile che la lesione cardiaca sia limitata, mentre se i valori rimangono stabili per più ore è probabile che la lesione sia più severa o in peggioramento.

Leggi anche: Troponina alta e valori normali. L’esame che ti dice se sei a rischio infarto

Tutto sulla Troponina. I valori normali e alti di Troponina. Quando indicano un possibile infarto o danno cardiaco e quando sono correlati ad altre patologie.

Mioglobina alta: è sempre danno cardiaco?

No. Valori elevati di Mioglobina non sono necessariamente associati al danno cardiaco, benché è molto probabile che vengano richiesti a tale scopo. Tuttavia se sono associati a Troponina alta e CK-MB alto, lo è quasi con certezza.

Cause di Mioglobina alta:

Infarto

Lesioni muscolari

Eccesso di iniezioni intramuscolari

Miosite

Traumi muscolari

Interventi chirurgici

Distrofia Muscolare

Ipertermia

Rabdomiolisi

Ischemia muscolare

[1] Myoglobin blood test - MedLine Plus

[2] J Exp Biol. 2004 Sep;207(Pt 20):3441-6. Myoglobin: an essential hemoprotein in striated muscle. Ordway GA, Garry DJ.

[3] Myoglobin - PubMed Health Glossary

[4] Adv Exp Med Biol. 2007;618:181-93. Molecular insights into the functional role of myoglobin. Garry DJ, Mammen PP.