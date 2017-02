Riso rosso fermentato è sicuro? La replica a uno studio

MILANO – Ultimamente si è diffusa una notizia che riportava come si possano avere reazioni avverse con l’uso di integratori contenenti riso rosso, principalmente utilizzati per il controllo del colesterolo. Per questo motivo, Integratori Italia, in collaborazione con Andrea Poli, NFI, desidera fare una precisazione, al fine di fugare eventuali dubbi e scorretta informazione.

La precisazione

- Un recente articolo di ricercatori di Roma (Mazzanti G et al, Brit J Clin Pharm 2017) ha esaminato il rischio di effetti collaterali associato all’uso di integratori a base di riso rosso fermentato in Italia. Tale studio, reso possibile dall’esistenza di efficaci sistemi di monitoraggio delle reazioni avverse da integratori nel nostro Paese, conferma di fatto la grande sicurezza di questi integratori, il cui uso nella popolazione italiana è ormai ampio e in costante crescita.

- In un periodo di osservazione di più di 13 anni (aprile 2002-settembre 2015) lo studio ha rilevato 55 casi di effetti avversi attribuibili, con maggiore o minore sicurezza, all’uso di questi integratori, un terzo dei quali (17) ha richiesto l’ospedalizzazione della persona coinvolta. Si sono osservati, in dettaglio, un solo caso di danno muscolare importante (rabdomiolisi) e nove casi di danno epatico; tutti i casi si sono poi risolti favorevolmente.

- Ambedue questi effetti (a carico del muscolo e del fegato) sono tipici dei farmaci che bloccano la sintesi del colesterolo da parte del fegato stesso (le cosiddette ‘statine’) e la loro comparsa non è sorprendente, se si ricorda che il riso rosso fermentato contiene da 3 a 10 mg di una statina naturale, la Monacolina K, chimicamente indistinguibile dalla Lovastatina. Se si considera, tuttavia, che nel 2016 si sono vendute in Italia circa quattro milioni e mezzo di confezioni di integratori a base di riso rosso fermentato (QuintilesIMS Multichannel Nutraceutici, dati a volume 2016) non si può non rilevare come l’incidenza di effetti registrati sia estremamente bassa, con un rischio di effetti aversi che comportino ospedalizzazione compreso tra 1 caso su 100.000 e un caso su 400.000 soggetti trattati per anno.

Le cautele non devono però mancare

La presenza di un efficace principio attivo nel riso rosso fermentato deve tuttavia indurre ad alcune cautele (ogni principio veramente attivo, naturale o non che sia, induce effetti avversi quando è largamente utilizzato) – sottolinea Integratori Italia – per evitare anche queste complicanze estremamente rare. Discuterne con il proprio medico, o con il farmacista, specie se si prendono altri farmaci, è probabilmente la cosa più importante: la combinazione di integratori a base di riso rosso fermentato con alcuni farmaci (certi antibiotici, certi farmaci per la pressione alta, certi farmaci per le infezioni da funghi) può infatti aumentare il rischio di incorrere in eventi avversi.

Il medico inoltre sa che se il paziente ha assunto una statina e non l’ha tollerata, deve essere cauto nell’impiego di questa tipologia di integratori: l’unico caso di rabdomiolisi descritto nell’articolo ricordato riguardava appunto un soggetto che aveva già sviluppato la stessa reazione al trattamento con una statina. Una valutazione attenta da parte del medico è quindi doverosa.

Per approfondimenti

www.integratoriebenessere.it; www.integratoriitalia.it

Pagina Fecebook: https://www.facebook.com/integratoribenessere/

Per saperne di più sugli Integratori: http://www.edizioniedra.it/REVIEW_SCIENTIFICA_SULLINTEGRAZIONE_ALIMENTARE_

STATO_DELLARTE_ALLA_LUCE_DLLE_EVIDENZE_SCIENTIFICHE_.aspx

Amazon: https://www.amazon.it/Review-scientifica-sullintegrazione-alimentare-scientifiche-ebook/dp/B01HI5YBSG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1467012191&sr=8-1&keywords=review+scientifica

Itunes: https://itunes.apple.com/it/book/review-scientifica-sullintegrazione/id1127762311?mt=11

Google Play: https://play.google.com/store/books/details/Integratori_Italia_AIIPA_Review_scientifica_sull_i?id=elWBDAAAQBAJ

Kobo: https://store.kobobooks.com/it-it/ebook/review-scientifica-sull-integrazione-alimentare-stato-dell-arte-alla-luce-delle-evidenze-scientifiche

Integratori Italia

Fa parte di AIIPA, Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari, che rappresenta più di 20 settori e organizza oltre 300 aziende nazionali e multinazionali. AIIPA aderisce a circa 25 organizzazioni europee e internazionali, mentre a livello nazionale aderisce a Confindustria e a Federalimentare. Per il settore integratori a livello europeo aderisce a Food Supplements Europe (www.foodsupplementseurope.org) e a livello internazionale alla International Alliance of Dietary/Supplement Associations (www.iadsa.org). Integratori Italia è un interlocutore riconosciuto e credibile presso le Istituzioni nazionali ed europee e partecipa direttamente ai processi di consultazione di politiche e strategie di settore. Integratori Italia dialoga con i media sui temi legati all’integrazione alimentare per consolidare l’immagine e la reputazione del settore. Integratori Italia fa parte di un network che può sfruttare le sinergie da un punto di osservazione assolutamente privilegiato su tematiche di carattere orizzontale o specifiche per il set