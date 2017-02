Battere il melanoma con un touch: arriva «Clicca il Neo» l’App contro i nei sospetti

BERGAMO – Si chiama ‘Clicca il Neo’ ed è una App gratuita con cui è possibile monitorare e controllare i nei sospetti – quelli che potrebbero trasformarsi in un tumore come il melanoma, il più temibile perché difficile da curare. E lo si può fare in qualsiasi momento con il proprio smartphone.

Come funziona

Con la App ‘Clicca il Neo’ è possibile tenere d’occhio i propri nei. Il metodo, assicurano gli esperti, è sicuro, veloce, efficace. Tramite l’applicazione, basta scattare una foto alle macchie o alle lesioni a rischio, e inviare l’immagine all’esperto che, nel più breve tempo possibile, invierà la risposta.

Il test sul campo

L’applicazione è stata messa alla prova dallo studio sperimentale svolto dal 10 ottobre 2016 al 3 febbraio scorso, in Ats Bergamo, dal Centro Studi Gised e sostenuto da LILT grazie a Fondazione Credito Bergamasco. Per il test 211 dipendenti di Ats Bergamo hanno usato l’App ‘Clicca il Neo’, mentre 213 hanno fatto ricorso agli strumenti di monitoraggio tradizionale. Il livello di accuratezza è risultato equivalente. Con un punto in più per la App: chi l’ha utilizzata, ha risparmiato tempo vitale e denaro.

Il melanoma

«Tra le malattie cutanee, il melanoma è una delle cause principali di mortalità – spiega la dott.ssa Mara Azzi, Direttore Generale Ats Bergamo – ma educazione e screening sono un mezzo importante di prevenzione e diagnosi precoce. Per questo credo molto in ‘Clicca il Neo’, che con la sperimentazione ha dimostrato come le nuove tecnologie permettano una diagnosi precoce e una rapida valutazione da parte dello specialista, riducendo le liste d’attesa e indirizzando i pazienti più a rischio alla visita specialistica. ‘Clicca il Neo’ –conclude l’esperta – è uno strumento che sfrutta le competenze specialistiche e sviluppa la consapevolezza, la responsabilizzazione verso la propria salute».

Per scaricare la App (IOS e Android) e per informazioni: http://www.centrostudigised.it/clicca_il_neo.html