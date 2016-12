Il tuo cane non è in forma? L’agopuntura canina lo rimette in sesto

Nel video Francesca Bussi mostra un trattamento di agopuntura su Margot, un dogo argentino dalla veneranda età di 16 anni. L’agopuntura – spiega Bussi – fa parte delle cosiddette medicine alternative ma ormai è riconosciuta da tantissimi anni dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Utile per diverse patologie

«L’obiettivo principale per cui si esegue l’agopuntura nei cani è quello di eliminare il dolore ma in realtà può essere utile per molte altre patologie. A ‘Qua La Zampa’, trattiamo principalmente disturbi di tipo fisioterapico – quindi cani con problemi ortopedici e neurologici. Tuttavia, l’agopuntura può essere applicata in tantissimi campi, quindi anche patologie di tipo metabolico, endocrino e altre», continua la dottoressa Francesca Bussi, medico veterinario e direttore sanitario di QuaLaZampa Fisio.

Nessun dolore per il cane

«L’inserimento dell’ago non causa dolore al cane perché gli aghi sono veramente piccoli. In questo caso li sto inserendo in punti dove Margot ha mal alla schiena e, come si può vedere dal video, il cane reagisce benissimo. Sicuramente ci sono cani un pochino più agitati di Margot che potrebbero avere un po’ più di paura, però normalmente reagiscono tutti in maniera molto tranquilla».

Quando dura una seduta di agopuntura per cani

«Un trattamento di agopuntura dura più o meno venti minuti o mezz’ora in cui il cane dovrebbe rimanere tranquillo durante l’arco della seduta», conclude la dottoressa Bussi.