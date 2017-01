Durjaya Vidya: la tecnica corpo a corpo «Offerta di Shiva»

Bruno Antonio Malatesta presenta in questo video la tecnica corpo a corpo del Durjaya Vidya chiamata l’offerta di Shiva. In questa tecnica si può distinguere come attraverso la simbologia dell’umiltà in cui Shiva piega il ginocchio di fronte alla vita e alla divinità il nemico viene sconfitto. Infatti l’orgoglio di colui che si presenta per aggredire viene sconfitto dall’umiltà di chi si difende.

Il maestro Bruno Malatesta spiega quali sono le caratteristiche del Durjaya Vidya. Un’arte marziale di origini indiane che promuove l’evoluzione fisica e spirituale.

Tempi reali delle tecniche di combattimento

«Anche in questo video la tecnica verrà mostrata lentamente durante il primo esempio e poi a velocità reale di combattimento, in modo da dare una corretta impressione della velocità di combattimento delle tecniche del Durjaya Vidya», conclude il Brahamaksatria Sivananda Bruno Antonio Malatesta.

La tecnica è stata eseguita in collaborazione con Daniele Turbil.