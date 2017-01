Infertilità femminile: sintomi e cause

La causa più importante di infertilità femminile è, purtroppo, l’età. Poiché la fertilità femminile si riduce con l’età in maniera lineare fino a trent’anni poi la curva tende ad abbassarsi per crollare verso i 39 anni, spiega il dottor Giorgio Del Noce, urologo, sessuologo e andrologo a Torino. Dopo tale età, nel giro di pochi anni la fertilità femminile tende a scomparire. Si parla, infatti, di risultati positivi nella fecondazioni assistita fino a 44 - 45 anni.

La causa più comune dell’infertilità femminile: l’endometriosi

«Una delle cause più frequenti di infertilità femminile è la endometriosi. Questa patologia colpisce molte donne e, a prescindere dalla zona dell’apparato genitale che colpisce, è associata a un’alterazione della fertilità».

La policistosi ovarica

«Un’altra causa frequente è la policistosi ovarica. Le donne che ne sono affette tendono a produrre tante uova però tali uova sono meno fecondanti. La policistosi ovarica, per esempio, si associa a donne in sovrappeso e la terapia a volte può essere semplicemente il dimagrimento.

Problemi alle tube

«Un’altra importante causa è un’infertilità di tipo tubarico. Purtroppo con danni che possono esserci durante lo sviluppo e con il passare degli anni. Vi possono essere delle patologie che chiudono le tube femminili. Una di queste, per esempio, è l’infezione da Clamidia. Essa potrebbe occludere le tube femminili. In altri casi una disfunzione tubarica potrebbe causare gravidanze extrauterine e in tal caso il rischio di infertilità aumenta».

L'età è importante

«Nell’infertilità di coppia l’età femminile è l’aspetto più importante che deve essere affrontato nel valutare un’eventuale fecondazione assistita», conclude il dottor Del Noce.