I 5 miracolosi usi del peperoncino per la tua salute

Dà sapore e piccantezza ai tuoi patti: il peperoncino è l’essenza del calore estivo. Amato dai palati più calienti è un concentrato di benessere. Ecco quali sono tutti i suoi benefici – anche quelli che non ti aspetti.

Riduce il rischio di mortalità

Un recente studio condotto dall’Università del Vermont e pubblicato sulle più autorevoli riviste scientifiche ha messo in evidenza come il peperoncino rosso riduca il 13% del rischio di mortalità. In particolare previene l’insorgenza di pericolosi eventi cardiovascolari come infarto e ictus.

Il peperoncino fa bene al cuore, accelera il metabolismo e fa vivere più a lungo

Un consumo regolare di peperoncino rosso allunga la vita, riducendo la mortalità del 13%. In più, fa bene al cuore e accelera il metabolismo, favorendo il dimagrimento.

Protegge la flora intestinale

La capsaicina, il maggior principio attivo del peperoncino, influenza i meccanismi cellulari coinvolti nell’aumento di peso e nel flusso coronarico. Ma non solo: pare svolgere un’azione positiva sulla flora intestinale – probabilmente grazie alle sue virtù antibatteriche.

Il peperoncino contro il cancro. Uno studio mostra che può fermarlo e uccidere le cellule tumorali

Un nuovo studio dimostra che la capsaicina, il principio attivo del peperoncino è efficace contro il cancro al seno e altri tipi di tumore, portando anche le cellule malate all’autodistruzione.

Il peperoncino uccide le cellule tumorali

Una recentissima ricerca condotta da scienziati tedeschi è riuscita a dimostrare come il peperoncino sia in grado di indurre la morte cellulare nel cancro al seno, pancreas, ossa e colon. I ricercatori hanno anche notato una marcata riduzione della proliferazione cellulare in seguito all’utilizzo della capsaicina.

Peperoncino, con lui perdi peso e non ingrassi

La sua piccantezza attiva i nervi dello stomaco per comunicare una sensazione di pienezza.

Riduce la sensazione di fame

Alcuni ricercatori australiani hanno scoperto che c’è un legame diretto tra i recettori del caldo situati nello stomaco e la sensazione di pienezza. Quando tale organo è esteso, si attivano i nervi comunicando la sensazione di pienezza. Tale processo sembra essere favorito dall’uso del peperoncino.

Peperoncino, perdi peso mangiando grassi

Una spolverata di peperoncino sui piatti, aiuta a mantenere la linea senza troppe rinunce. Le virtù della capsaicina.

Ti aiuta a dimagrire

Oltre a ridurre la sensazione di fame, il peperoncino aiuta anche a dimagrire. La capsaicina, infatti, stimola la termogenesi attivando la combustione di energia. Studi hanno mostrato come tale sostanza aumenti notevolmente il metabolismo e il dispendio energetico, se utilizzata in concomitanza con una dieta ricca di grassi. In pratica mangi di più e perdi peso. Attenzione però: tutte queste belle proprietà sono direttamente proporzionali alla sua piccantezza. Quindi, nel caso, preparatevi ad avere la bocca in fiamme.