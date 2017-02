La parola emocromo è un’abbreviazione del termine emocromocitometrico, ed è riferito a un esame di laboratorio che si effettua tramite prelievo di sangue. Esso ha lo scopo di valutare la composizione di quest’ultimo.

Cos’è l’emocromo?

L’emocromo è un esame del sangue che si prefigge di rilevare quantità e qualità delle cellule ematiche: globuli bianchi (leucociti), globuli rossi (eritrociti) e piastrine (trombociti).

Come si esegue l’esame del sangue?

Si tratta di un normalissimo prelievo che deve essere eseguito a digiuno. Non sono necessarie altre preparazioni. Al momento del prelievo, il sangue viene conservato in provetta con aggiunta di anticoagulante.

Perché viene prescritto l’emocromo?

Si tratta di un esame di routine che può essere prescritto anche quando si avertono sintomi tipici di debolezza o stanchezza. Ma anche ematomi, lividi e sanguinamenti frequenti.

Come viene fatto il conto delle cellule ematiche

I laboratori utilizzano degli appositi macchinari chiamati contaglobuli. Ne esistono sia versioni manuali che automatiche. In pratica il sangue viene aspirato e inviato in tre apposite camere in cui avviene il conteggio attraverso un sistema che utilizza la tecnica dell’impedenza e del light scattering (diffusione luminosa). In pochi secondi si ottengono i risultati, che nel referto potrebbero essere riportati in questo modo:

Globuli rossi – RBC (Red Blood Cells)

Globuli bianchi – WBC (White Blood Cells)

Piastrine – PLT (Platelets)

Tutte le rilevazioni dell’emocromo

Quando il medico ci prescrive l’emocromo, nel referto avremmo a disposizione le seguenti misurazioni: globuli bianchi, globuli rossi, piastrine, ematocrito, volume corpuscolare medio, contenuto cellulare medio di emoglobina, concentrazione cellulare media di emoglobina, ampiezza della distribuzione eritrocitaria, reticolociti, volume piastrinico medio.

Ematocrito

L'ematocrito, spesso riportato con la sigla HT, determina il livello di densità del sangue e quindi la relativa diluizione. In pratica considera la differenza tra la parte corpuscolare (solida) e la parte liquida (plasma).

Emoglobina

L’emoglobina è una proteina che si trova nei globuli rossi ed è il più importante veicolo dell’ossigeno.

Globuli rossi, bianchi e piastrine

Nel referto viene riportato il conteggio dei globuli rossi, di quelli bianchi e delle piastrine. I valori normali dei globuli bianchi si aggirano dai 4.500 - 8.500 per mm cubo di sangue. Valori bassi indicano leucopenia, mentre valori alti leucocitosi. I globuli rossi dovrebbero essere circa 4.500.000 - 5.900.000 nell’uomo e 4.000.000 - 5.500.000 nella donna. Un eccesso indica poliglobulia o eritrocitosi, un difetto da anemia. Le piastrine normali sono 150.000 - 400.000: quando sono basse si tratta di piastrinopenia; alte trombocitosi.

Gli indici corpuscolari

Si riferiscono a volume cellulare medio della parte corpuscolare rappresentata dai globuli rossi. Vi è anche il contenuto medio di emoglobina (per ogni globulo rosso) – denominato (Hb/RBC) e la concentrazione media emoglobina in 1dL di globuli rossi – MCH/MCV. Essi hanno un rapporto direttamente proporzionale con l’ematocrito e potrebbero essere indici di anemie quando i valori sono eccessivamente bassi.

Contenuto cellulare medio di emoglobina (MCH)

Nel referto si può trovare con il nome di MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) e indica la quantità media di emoglobina che si trova in ogni globulo rosso. I valori – in picogrammi – vengono calcolati dividendo la quantità di emoglobina in un litro di sangue per il numero di eritrociti per litro.

MCH Valori normali

2632 pg

Valori bassi: anemia ipocromica

Volume corpuscolare medio (MCV)

Si può trovare con il nome di MCV (Mean Corpuscular Volume) e si riferisce al volume medio dei globuli rossi. Il calcolo viene fatto dividendo i livelli di ematocrito con il numero dei globuli rossi (Ht/RBC), moltiplicati per mille. Se l’MCV è nella norma, la cellula viene considerata normale; se è più bassa, microcita; se è più alta, macrocita – come si può vedere nella tabella sottostante.

MCV Valori normali

80100 fl (femtolitri)

Valori bassi: microcitosi

Valori alti: macrocitosi

Concentrazione cellulare media di emoglobina (MCHC)

Nel referto potrebbe essere riportato con la sigla MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) ed è riferito alla concentrazione media di emoglobina in 1dL di globuli rossi. Si calcola dividendo il valore di emoglobina per l’ematocrito(HB/HT).

Valori normali

3236%

Il volume piastrinico medio (MPV)

È contraddistinto dalla sigla MPV (Mean platelet Volume) e si riferisce al volume medio delle piastrine, inteso come dimensione. Siccome le piastrine più giovani sono più grandi di quelle vecchie, conoscerne la dimensione media significa sapere quante piastrine nuove vengono generate dall’organismo.

Valori normali di MPV

9,9 15,7

Valori anormali dell’emocromo

Poiché l’esame contiene molti parametri è pressoché impossibile collegare valori anomali a una patologia in particolare. Spetta al medico curante verificare gli esiti con le condizioni di salute generale del paziente. In ogni caso, in linea generale si potrebbero sospettare una o più delle seguenti patologie quando i valori sono molto alterati:

Anemie

Carenze vitaminiche o minerali

Disidratazione

Effetti di alcuni farmaci

Infezioni

Infiammazione

Talassemia

Più raramente:

Problemi al midollo osseo

Leucemia

Cancro

Disturbi autoimmuni (Malattia di Crohn, Lupus, Artrite)

