Generalmente quando cominciamo a parlare del nervo sciatico, sono ‘dolori’. Si tratta di un nervo che passa pressoché inosservato se non in caso di trauma o infiammazione. Ecco tutto ciò che dovresti sapere.

Cos’è il nervo sciatico?

Il nervo ischiatico, comunemente chiamato sciatico, è un nervo che viene originato dal plesso sacrale e, di conseguenza, è formato da tutte le fibre che provengono dalle ultime vertebre lombari e delle prime sacrali (L4, L5, S1, S2, S3). È considerato il nervo più grande e lungo del corpo umano: inizia dalla parte terminale della schiena, percorre l’intera gamba e arriva sino al piede. Per tale motivo viene suddiviso in tre branche diverse: anteriore della gamba, posteriore della gamba, dorso e pianta del piede.

Sapevi che?

Il nervo sciato è considerato un nervo misto. Ovvero è in grado di trasportare le informazioni dal sistema nervoso centrale alla periferia e viceversa. Essi svolgono un’azione motoria – quindi di controllo muscolare e sensoriale.

Cosa sono i nervi

I nervi sono particolari strutture che appartengono al sistema nervoso periferico. La loro peculiarità è quella di essere formati per lo più da fasci di assoni – ossia dei prolungamenti cellulari che hanno lo scopo di veicolare gli impulsi nervosi.

Approfondimento: cosa sono gli assoni?

Gli assoni sono parte integrante di un neurone, quest’ultimo formato da nucleo cellulare, dendriti e, appunto, assoni. Il loro compito è quello di trasmettere al cervello i vari input – segnali del sistema nervoso. Attraverso questi avvertiamo varie sensazioni tra cui dolore, caldo e freddo.

Innervazione del nervo ischiatico (© Ellepigrafica | Shutterstock)

Le suddivisioni del nervo sciatico

Come detto, il nervo sciatico è una derivazione del plesso sacrale. Esso, quindi, si aggancia a livello del gluteo davanti al muscolo piriforme, da qui attraversa la parte posteriore della gamba arrivando dietro il ginocchio (cavolo popliteo). A questo punto dà luogo a due diramazioni:

Il nervo tibiale (o sciatico popliteo interno)

Il nervo peroneo comune (o fibulare)

Il nervo tibiale

Si trova nella parte posteriore della gamba e nel piede, sia a livello plantare che dorsale. È considerato la continuazione del nervo sciatico.

Il nervo peroniero comune

Viene anche chiamato nervo sciatico popliteo esterno e si trova lateralmente e anteriormente alla gamba e nel dorso del piede.

Ulteriori diramazioni del nervo sciatico

Il nervo tibiale e peroneo danno, a loro volta, origine a ulteriori branche formando il nervo surale. Ma singolarmente formano ulteriori diramazioni: il tibiale forma il nervo plantare mediale e il plantare laterale. Il peroneo comune, invece, dà luogo al peroneo superficiale e al peroneo profondo. Quindi, potremmo suddividere il nervo sciatico più o meno così:

Nervo sciatico – Nervo tibiale

Nervo surale

Nervo plantare laterale

Nervo plantare mediale

Nervo sciatico – Nervo peroneo comune

Nervo surale

Nervo peroneo superficiale

Nervo peroneo profondo

I problemi al nervo sciatico

Quando si parla di nervo sciatico non si può non parlare anche di sciatalgia. È, in assoluto la patologia più frequentemente collegata al nervo. In linea di massima il dolore che avertiamo è una diretta conseguenza di una compressione o infiammazione del nervo sciatico o ischiatico.

Nervo sciatico (© Sebastian Kaulitzki | Shutterstock)

I sintomi della sciatalgia

Il sintomo più comune è il dolore che si manifesta a livello del gluteo, sulla gamba e, più raramente, sulla pianta del piede. Si possono evidenziare anche formicolii, difficoltà di movimento e debolezza muscolare.

Le cause della sciatalgia

Postura errata

Sedentarietà

Blocco del muscolo diaframmatico

Ernia del disco

Discopatie degenerative

Irritazione del muscolo piriforme

Interventi chirurgici (protesi dell’anca)

Lesioni o fratture pelviche

Spondilolistesi

Stenosi spinale nella zona lombare

Tumori spinali

Muscolo Piriforme (© Irinaloveliness | Shutterstock)

Le persone più a rischio

Tra le persone più a rischio di sviluppare la sciatica ci sono quelle che fanno sforzi durante il giorno sollecitando il tratto lombare della schiena, chi sta molte ore seduto davanti a un Pc magari adottando una postura scorretta. Ma anche i soggetti diabetici, affetti da artrite, osteoporosi, obesità e problemi alla colonna vertebrale sono tutti a rischio.

