Paratormone (PHT)

Il paratormone è uno degli ormoni principali dell’organismo umano e svolge un importante ruolo di riequilibrio per la normalizzazione dei livelli di calcio nel sangue.

Cos’è il paratormone?

Il paratormone o PHT, come dice la parola, è un ormone paratiroideo formato da numerosi amminoacidi (ben 84). Viene secreto dalle ghiandole paratiroidi e ha il compito di controllare il metabolismo del calcio. Per mantenere i livelli di calcio, l’organismo utilizza il paratormone – che ne aumenta l’assorbimento a livello intestinale e renale – e la calcitonina che lo riduce.

Cosa sono le paratiroidi?

Le paratiroidi sono delle ghiandole che si trovano nel collo: due si trovano internamente dietro alla ghiandola tiroidea e due esternamente.

Paratiroidi (© Designua | Shutterstock)

Come lavora il paratormone

Quando l’organismo si trova in una condizione di ridotta concentrazione di calcio nel sangue (ipocalcemia), il paratormone viene secreto in maggior misura, allo scopo di stimolare il metabolismo del calcidiolo e la vitamina D3. Inoltre mobilizza il calcio nelle ossa intervenendo sia sugli osteoblasti che sugli osteoclasti. Il catabolismo degli ioni calcio presenti nelle ossa, fa sì che la concentrazione di calcio venga aumentata.

Alta tecnologia

Il nostro organismo sembra essere dotato di un meccanismo ad altissima tecnologia, anche per regolare i livelli di calcio nel corpo. Infatti, a livello delle paratiroidi, sono presenti dei recettori che controllano la quantità di calcio. Quando l’organismo è in stato di ipercalcemia il paratormone viene inibito, ma se si arriva a una condizione di ipocalcemia viene attivato. Anche la vitamina D, nella sua forma attiva, inibisce la sintesi del PHT. Quando il paratormone viene attivato, la sua azione diretta e indiretta sulle cellule ossee favorisce il rilascio di calcio nei fluidi extracellulari. A un primo impatto verrebbe da pensare che in questo modo l’osso viene indebolito, invece non è affatto così: in tale condizione viene inibita l’apoptosi (morte) delle cellule ossee (osteoblasti) al fine di mantenere integra la matrice dell’osso.

L’azione del paratormone a livello intestinale e renale

Il paratormone stimola l’assorbimento del calcio a livello intestinale grazie all’azione della vitamina D3. Nei reni, il paratormone aumenta l’eliminazione del fosfato per mezzo delle urine. Questo ha lo scopo di ridurne la sua concentrazione a livello ematico. Nelle ossa il fosfato si trova sotto forma di idrossiapatite di calcio.

Riassumendo:

Il paratormone aumenta i livelli di calcio nel sangue

Blocca l’eliminazione del calcio

Promuove l’eliminazione del fosforo

Stimola la forma attiva di vitamina D3

Migliora l’assorbimento del calcio introdotto con la dieta

Calcitonina e paratormone (© Designua | Shutterstock)

Alterazioni dei valori ematici del paratormone

Come detto, se tutto funziona correttamente i livelli di calcio nel sangue rimangono stabili. Ma se è proprio il paratormone a non far bene il suo compito cosa accade? Si può assistere all’insorgere di alcune patologie correlate a valori bassi o alti di PHT.

I valori normali di PHT

1070 pg/mL - 1-7 ng/L (i valori possono cambiare da laboratorio a laboratorio)

Valori alti di paratormone

Alti valori di PHT potrebbero indicare la presenza di un tumore paratiroideo benigno o, più semplicemente, di un’integrazione insufficiente di tale elemento con la dieta. In alcuni casi potrebbe essere associato a insufficienza renale, ipercalciuria renale, patologie renali (eccesso di fosfato nel sangue), gravidanza e allattamento.

Sintomi correlati a una carenza di calcio

Aritmia cardiaca

Nervosismo

Spasmi muscolari

Psicosi di vario genere

Convulsioni

Unghie fragili

Formicolio alle dita di mani e piedi

Valori bassi di paratormone

Vi sono molti motivi per il paratormone può essere eccessivamente basso, non tutti di natura patologica:

Eccesso di integratori di vitamina D

Assunzione eccessiva di calcio attraverso la dieta

Consumo eccessivo di alimenti alcalini che contengono bicarbonato di calcio

Ipomagnesia

Presenza di malattie autoimmuni

Sarcoidosi

Morbo di BasedowGraves

Iperparatiroidismo

Tumore osseo

Asportazione delle paratiroidi

Livelli di calcio e paratormone (© Diario Salute)

Sintomi correlati a un eccesso di calcio

Stanchezza anche in seguito a piccolo sforzo

Nausea

Dolori addominali

Sete eccessiva

