Sono 12 i superbatteri resistenti agli antibiotici. L'Oms lancia l'appello

PARIGI - Servono nuovi farmaci in grado di contrastare i batteri resistenti agli antibiotici. L'appello appena lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) mette in evidenza come quella della resistenza sia divenuta ormai una vera e propria emergenza. L'Oms chiede maggiore impegno per lo sviluppo di nuovi farmaci in grado di contrastare 12 'superbatter'" resistenti agli antibiotici fin qui prodotti.

Sempre più resistenti

«La resistenza agli antibiotici sta aumentando, e se la questione verrà lasciata all'arbitrio delle sole forze di mercato, i nuovi antibiotici di cui abbiamo urgente bisogno non verranno sviluppati in tempo», avverte Marie-Paule Kieny, vicedirettore generale dell'Oms. I governi dovrebbero quindi imporre delle politiche che aumentino i finanziamenti pubblici e privati per la ricerca e sviluppo di nuovi farmaci contro i 'patogeni prioritari', che l'Oms ha diviso in tre diversi tipi a seconda della gravità, della resistenza e della pericolosità.

I tre tipi

Il primo è costituito dai microrganismi resistenti ai carbapenemi, ovvero gli antibiotici utilizzati come estrema risorsa contro infezioni dall'esito potenzialmente fatale e che spesso si diffondono in ospedali e cliniche; il secondo e terzo tipo causano invece delle malattie 'più comuni', come la gonorrea o la salmonella. Insomma, la situazione è davvero seria, e si spera che qualcuno capisca che non c'è altro tempo da perdere.