Se lei finge l’orgasmo, ti sta tradendo con un altro

STATI UNITI – Uno studio del 2013, tornato alla ribalta in questi giorni grazie al Daily Mail, suggerisce che le donne quando fingono l’orgasmo non stanno ‘barando’ solo in quel frangente, ma è probabile che stiano tradendo il partner con un altro uomo.

Chiarire è meglio

Lo studio, condotto dai ricercatori Ellsworth RM e Bailey DH del Department of Anthropology presso l’Università del Missouri, è stato pubblicato sulla rivista Archives of Sexual Behavior e mostra come la simulazione dell’orgasmo nasconda qualche altro problema, che non il solo gratificare all’apparenza il partner. Dietro infatti, ci sono evidenti problemi di comunicazione nella coppia. «L’orgasmo simulato è stato associato con l’infedeltà sessuale femminile e un basso rapporto di soddisfazione nel maschio», scrivono gli autori dello studio.

Come ci sono arrivati

Per arrivare alle loro conclusioni, i ricercatori hanno reclutato 138 soggetti di sesso femminile e 121 soggetti di sesso maschile, tutti impegnati in rapporti eterosessuali. I partecipanti sono poi stati interrogati circa la loro attività e vita sessuale. In particolare, alle donne è stato chiesto di riferire quale fosse «la frequenza e la qualità dei loro orgasmi». Agli uomini, invece, è stato domandato quanto spesso ritenevano che la propria compagna raggiungesse l’orgasmo durante i loro rapporti sessuali. A tutti i partecipanti, poi, è stato chiesto se avevano tradito il proprio partner o se stavano tradendo ancora o di nuovo il proprio partner con qualcun altro.

Il risultato

L’analisi dei dati raccolti ha permesso ai ricercatori di affermare che la simulazione dell’orgasmo è collegata all’infedeltà. La sorpresa è stata che non era il numero di orgasmi reali a essere influente sulla fedeltà o l’infedeltà, ma quello degli orgasmi simulati. Per cui meno orgasmi reali non era indice di tradimento. Semmai, come suggerito dallo studio, è importante captare i segnali che la donna sta inviando, specialmente se finge l’orgasmo. E, in questo caso, è probabilmente giunto il momento di fare chiarezza nella coppia e iniziare a parlarne – prima che sia troppo tardi.