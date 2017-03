I sintomi della celiachia

Si sente sempre più spesso parlare di celiachia, ma nonostante le diagnosi siano in aumento si tratta di un disturbo che colpisce una piccola fetta della popolazione che non supera il 5%. A tal proposito va ricordato che il glutine non è pericoloso – se non per i soggetti celiaci – e che l’intolleranza al glutine è una patologia non confermata dalla scienza, benché alcuni studi sembrano trovare qualche associazione con disturbi intestinali e glutine.

Manifestazione della celiachia a livello intestinale (© Tefi | Shutterstock)

Cos’è la celiachia?

La celiachia è una patologia che determina un’infiammazione cronica dell’intestino tenue provocata dall’assunzione di alimenti che contengono glutine. A differenza di quanto si creda, non è l’introduzione di alimenti a base di glutine in età precoce che può aumentare il rischio di sviluppare la malattia celiaca.

Cos’è il glutine?

Il glutine è un complesso proteico che si trova in tutti i cereali (frumento, farro, segale, orzo e kamut). È formato da due tipi di proteine: le gluteline o glutenine e le prolammine o gliadine. Esse rappresentano circa l’80% dell’intera frazione proteica dei cereali.

Sapevi che…?

Secondo un recente studio i bifidobatteri sono in grado di ridurre la tossicità della componente tossica del glutine (gliadina).

Il glutine non esiste in natura

Il vero e proprio glutine si forma solo ed esclusivamente nel momento in cui idratiamo la farina o i cereali. Quindi possiamo dire che non esiste in natura, ma viene originato quando le gliadine – dopo aver aggiunto dell’acqua – si associano a fibre e glutenine.

Mangiare troppo glutine aumenta il rischio di celiachia?

No. La celiachia può verificarsi solo in individui geneticamente predisposti che portano «i geni di suscettibilità alla malattia (HLA-DQ2 / 8). Questi geni sono presenti in circa il 30-40% della popolazione generale, ma solo una piccola percentuale di portatori sviluppa la celiachia» [1]. Inoltre una disbiosi intestinale causata da uno stile di vita scorretto, «può avviare e sostenere l’infiammazione attraverso l’espansione della patobionti [batteri patogeni che vivono come simbionti, Nda] proinfiammatori e il declino di batteri antinfiammatori. Gli studi in modelli sperimentali stanno contribuendo a comprendere il ruolo dei batteri intestinali e le sue interazioni con il genotipo predisposto alla promozione della malattia celiaca» [2].

L’intestino del celiaco è diverso da quello di un individuo sano

Recentemente è stato introdotto esame che prevede un sequenziamento dei geni dei batteri che vivono in simbiosi con il nostro organismo. Tale esame viene denominato sequenziamento 16s rRNA ed è possibile farlo anche in Italia con il progetto microbioma italiano a un costo relativamente contenuto. Alcuni studi hanno voluto valutare, attraverso questo sequenziamento, le differenze tra un individuo sano e uno affetto da celiachia. Dai risultati è emerso che vi sono alcune «differenze ereditarie nell’espressione di carboidrati che possono portare alla colonizzazione di alcuni ceppi di batteri: questi influenzano la suscettibilità degli individui affetti da celiachia. Anche la presenza di alcune specie di batteri può causare cambiamenti ambientali predisponenti alla celiachia, indipendentemente dal background genetico. In effetti il rapporto tra batteri utili e ceppi batterici nocivi era significativamente più bassa nei pazienti con celiachia rispetto al gruppo di controllo sano».

La dieta senza glutine può essere nociva

Il paradosso è che una dieta senza glutine negli individui sani ha portato a una riduzione dei batteri benefici a livello intestinale, stimolando anche l’immunità. Il tutto appare in contrario da quanto comunemente si legge su Internet.

Il microbioma dei soggetti celiaci

Studi hanno evidenziato come i pazienti celiaci hanno una quantità più elevata di batteri totali e un «aumento del livello di batteri Gram-negativi nocivi (Bacteroides, Prevotella, Escherichia coli ) ma un minor numero di batteri Gram-positivi tra cui la protezione lattobacilli e bifidobatteri. Questa disbiosi è stata solo parzialmente normalizzata dopo una dieta senza glutine». Gli individui sani, inoltre avevano una popolazione batterica ‘buona’ decisamente più elevata rispetto a quelli celiaci: avevano soprattutto Prevotellaoralis, Proteus, Clostridium Stercorarium, Ruminococcusbromii e Papillibactercinnamivorans. Mentre i celiaci mostravano una varietà di flora decisamente ridotta: Prevotella, Haemphilus e Serratia.

I sintomi della celiachia (© Designua | Shutetrstock)

I sintomi della celiachia

Purtroppo la celiachia non porta a una sintomatologia specifica, tant’è vero che alcune persone non si rendono conto di essere affetti da tale patologia fino a che i danni non sono stati devastanti. Ecco i sintomi che necessitano di un approfondimento:

Afte ripetute

Anemia

Pallore cutaneo

Inappetenza

Mucositi orali

Stanchezza

Ragadi (boccarola)

Diarrea

Dimagrimento

Pallore cutaneo

Pancia gonfia (distensione addominale)

Glossite

Dolori addominali

Meteorismo

Mal di stomaco (specie alla bocca dello stomaco)

Ipovitaminosi

Osteoporosi

Perdita di peso

