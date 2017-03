Festa della Donna, dall’Aism una gardenia contro la sclerosi multipla

ROMA – Anche quest’anno, come tradizione, la Festa della Donna si accompagna ai fiori. Solo che per una particolare occasione, non sono quelli di mimosa, bensì quelli della Gardenia, la pianta simbolo della ricerca AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla. In ben 5.000 piazze italiane, sabato 4, domenica 5 e l’8 marzo, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, sarà possibile sostenere la ricerca con la Gardenia di AISM.

Un invito alla solidarietà

La Gardenia di AISM è la tradizionale manifestazione di solidarietà promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua Fondazione (FISM) con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso. Nelle giornate che precedono la Festa della Donna, ci saranno 10mila volontari impegnati a offrire una pianta di Gardenia a fronte di un contributo minimo di 15 euro.

I fondi raccolti con Gardenia di AISM 2017, si legge nel comunicato, saranno impiegati in progetti di ricerca mirati in particolare alla sclerosi multipla Pediatrica. Non solo, AISM è anche attiva a livello nazionale e internazionale per sostenere la ricerca sulle forme progressive di sclerosi multipla oggi ancora orfane di terapie.

La sclerosi multipla

È una malattia cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante; una delle più gravi del sistema nervoso centrale – spiega l’AISM. Colpisce maggiormente le donne, in un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini. Il 50% delle persone con SM sono giovani, cui spesso la malattia viene diagnosticata sotto i 40 anni, nel periodo della vita più ricco di progetti. Si stimano 3.400 nuovi casi ogni anno in Italia: 1 diagnosi ogni 3 ore. I bambini colpiti da sclerosi multipla in Italia sono circa il 10% dei casi totali di SM.

I sintomi

La sclerosi multipla si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona, sottolinea l’AISM. Sono 30 i sintomi associati alla sclerosi multipla tra questi anche la difficoltà nel linguaggio, la riduzione di forza muscolare, di sensibilità, disturbi cognitivi e nell’85% delle persone prevale il sintomo più comune definito anche il peggiore della malattia: la fatica.

L’Sms solidale 45520 dal 24 febbraio e fino all’8 marzo

Con il numero solidale 45520 è possibile donare 2 euro da cellulari personali Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali, 5 euro per ciascuna chiamata fatta da rete fissa Vodafone, TWT e Convergenze, oppure 2 o 5 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45520 da rete fissa TIM, Infostrada, Fastweb e Tiscali.

Il ricavato dell’Sms solidale andrà a finanziare in particolare un progetto di ricerca scientifica pediatrica sulla riabilitazione cognitiva per migliorare l’attenzione nei bambini.

Testimonial dell’iniziativa ‘La Gardenia di AISM’ sono Antonella Ferrari attrice, persona con SM e da sempre madrina dell’Associazione, la giornalista Gaia Tortora, Cristel Carrisi, giovane conduttrice televisiva e cantautrice, figlia dei cantanti Albano e Romina Power, Annalisa cantautrice e interprete raffinata e Paola Marella conduttrice televisiva.

Per maggiori info e trovare le piazze: www.aism.it - http://www.sostienici.aism.it/partecipa/mappe/

Il video