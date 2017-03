3 trucchi per trasformare il burro di cacao in un alleato di bellezza

Versatile, di facile utilizzo e soprattutto goloso: il burro di cacao naturale è uno dei doni più preziosi di madre natura. Non è solo l’ingrediente essenziale per una buona riuscita di un gustoso cioccolatino, ma è anche l’ingrediente principe per la preparazione di cosmetici naturali. Ecco tre cose che si possono fare con il burro più goloso che c’è.

Cos’è il burro di cacao?

Si tratta di un grasso naturale presente nei semi di cacao, i quali ne possiedono mediamente il 50%. Si usa sia in pasticceria che nella preparazione di cosmetici naturali e non. In commercio se ne trovano in due versioni: grezzo e scuro per il suo contenuto di cacao; più raffinato e di colore giallognolo. Il primo è decisamente più goloso e mantiene ancora di più il sapore del cacao, tuttavia la sua consistenza è leggermente meno morbida.

Balsamo labbra con burro di cacao (© Petrunjela | Shutterstock)

Balsamo per le labbra

E’ l’utilizzo più comune. Non a caso quello che si trova in vendita viene proprio chiamato burro di cacao. Nonostante il nome, tuttavia, la maggior parte dei prodotti non contiene neppure quantità minime del grasso estratto dalla pianta di cacao. Preparare una crema per le labbra invece è facilissimo: dovete solo dotarvi di un piccolo contenitore per rossetti o, appunto, burro di cacao – si trova in commercio a meno di un euro.

Le virtù del burro di cacao

Il burro di cacao è un prezioso stimolante della sintesi del collagene, ma anche un ottimo protettivo e antiossidante grazie alla presenza di polifenoli (catechina, epicatechina, derivati della quercetina) e vitamina E. Contiene anche acidi grassi altamente nutrienti come l’acido linoleico, oleico e stearico. Inoltre contiene squalene naturale, una sostanza naturalmente presente nel nostro sebo che è considerata uno dei migliori idratanti della pelle.

Come si prepara una crema per le labbra

Il burro di cacao da lavorare si può acquistare in erboristeria o nei molti siti Internet in cui si vendono prodotti per cosmetici fai da te. Scegliere quello con o senza residui di cacao e mettetene una piccola quantità in un pentolino a bagnomaria con l’aggiunta di mezzo cucchiaino di olio di mandorle, cocco o sesamo. In pochi minuti il burro sarà completamente fuso: versatelo nel contenitore prescelto e attendete alcune ore per la solidificazione. Et voilà! La crema per le labbra è pronta. Il suo potere nutriente e idratante è ottimo e difficilmente tornerete ai prodotti commerciali.

Il prezzo del burro di cacao

Il burro di cacao si trova in commercio a diversi prezzi a seconda che si tratti di un prodotto biologico o raffinato. Mediamente il suo prezzo si aggira intorno ai 15 euro per i pacchi da mezzo chilogrammo. Ma con tale quantità potete produrre creme e burro di cacao per un anno.

Crema nutriente per il viso

È possibile preparare anche una crema nutriente per il viso che, in più, ridurrà il rischio di rughe. Ne deriva un prodotto economico e davvero sorprendente in termini di efficacia. Anche in questo caso, per la sua preparazione, è necessario sciogliere il prodotto a bagnomaria aggiungendo in parti uguali il burro di karité e un po’ di olio extravergine di oliva a seconda di quanto morbida si vuole ottenere la crema. Più se ne aggiunge più rimarrà facile da stendere. Per un effetto antirughe più marcato si può sostituire l’olio EVO con quello di nocciola. Prima di usarla, si versa il liquido in un piccolo contenitore in vetro, si mescola bene per un po’ di tempo, quindi si attende il raffreddamento totale (indicativamente tre ore).

Scrub con burro di cacao (© Julia Sudnitskaya | Shutterstock)

Scrub schiarente per pelli grasse

Per un effetto peeling sulle pelli grasse si può far sciogliere una piccola quantità di burro di cacao a bagnomaria, si aggiunge un poco di panna, miele di arancio e farina di ceci fino a ottenere una pasta morbida. Si sfrega il viso con il prodotto ottenuto per alcuni minuti. Al termine, si eliminano i residui con acqua tiepida. La pelle sarà come nuova.