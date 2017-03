Krokodil: è allarme per la droga che devasta le persone e si «mangia» gli organi

ROMA – C’era bisogno di un’altra droga? Non ce ne sono già abbastanza in giro a causare danni? Sono infatti ormai tantissime quelle che i giovani (e non solo) possono acquistare anche a pochi euro e rovinarsi la salute e spesso anche la vita. Ora, con una esplosiva miscela, chiamata Krokodil, ci si può anche devastare gli organi interni, con tutto quelle che di peggio ne può conseguire.

La ‘nuova’ droga

Questa droga, che peraltro era già conosciuta da qualche anno e divenuta compagna di ‘sballo’ per molti, è un oppiaceo che si ricava dalla codeina (o Metilmorfina, un alcaloide che si estrae dal papavero da oppio) e che viene a suo volta miscelata con diverse altre sostanze, tra cui benzina, olio, iodio, fosforo.

I primi visibili effetti

Oltre ad agire sul cervello, come avviene per la maggioranza delle droghe, il krokodil ha degli effetti sul corpo già a breve visibili, come rendere la pelle squamosa, provocare infezioni, ulcere e letteralmente scarnificare o ‘mangiare’ gli organi e i tessuti – che spesso vanno in cancrena e necessitano (laddove sia possibile) dell’amputazione. E qui si può già immaginare da soli cosa possa significare tutto questo.

Disponibile per tutti

La diffusione di questa pericolosa e devastante droga è favorita anche e soprattutto da basso costo, circa 3 euro per una dose. In questo modo anche i giovani con pochi spiccioli in tasca possono acquistarla. Ecco perché è molto più pericolosa di quanto non lo sia di per sé: proprio perché potrebbe diffondersi più del previsto e distruggere la vita di molte persone.

Sconvolge la vita

Se da una parte krokodil distrugge il corpo e quindi può portare anche in brevissimo tempo alla morte, gli effetti che possono spingere le persone a cascare nelle sue ammalianti grinfie sono una totale perdita delle inibizioni, con un’accentuazione dell’aggressività e un senso di legittimazione a fare tutto quello che più pare, senza appunto qualsiasi freno o morale. È anche chiamata ‘droga degli zombie’ perché ha un effetto sulle persone che le rende come degli zombie che camminano (quando ci riescono) barcollando. Infine, questa droga ha un effetto sulla dipendenza molto alto, per cui le persone che iniziano a utilizzarla difficilmente riescono poi a smettere. Ma il problema è che se non si smette subito le conseguenze possono essere davvero devastanti e irreversibili. Speriamo che le informazioni al riguardo che stanno circolando in queste ore sui vari media giungano in tempo tra tutti coloro che possono essere tentati di provare questa droga convincendoli a desistere dal farlo.

Un video di come questa droga renda degli ‘zombie’