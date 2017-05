Autismo: l’omeopatia aiuta. Una serata di riflessione, prospettive di cure e testimonianze

TORINO - Le statistiche parlano chiaro: un bambino su 100 viene colpito da autismo, con una percentuale estremamente maggiore tra i maschi. In poche parole, solo nel nostro Paese abbiamo centomila bambini e adolescenti affetti da autismo. Una cura realmente efficace non esiste, ma la scienza sta muovendo qualche passo in avanti in termini di diagnosi e terapia. Un aiuto ci viene offerto anche dall’omeopatia. Se ne parlerà a Torino, il 23 maggio 2017 in una conferenza tenuta dalla Sisdoh in collaborazione con Cemon.

Una serata di riflessione

La Scuola Italiana per lo Studio e la Divulgazione dell’Omeopatia Hahnemanniana (SISDOH) propone una serata di riflessione su un fenomeno che – ahimè – sembra allargarsi a macchia d’olio: l’autismo. L’obiettivo dell’incontro è quello di mostrare le opzioni terapeutiche derivanti dall’uso di rimedi omeopatici. Questo nuovo approccio potrebbe infatti migliorare le condizioni di vita dei pazienti affetti da una grande varietà di disturbi dello spettro autistico.

L’esperienza dei medici

Durante la serata medici omeopati metteranno a disposizione tutta la loro esperienza che negli ultimi anni hanno condiviso e confrontato con decine di pazienti autistici. Le famiglie potranno così andare a fondo delle cause che innescano la patologia e provare a migliorare la vita dei loro familiari con metodi dolci.

Testimonianze dei genitori

Se nella prima parte della serata gli invitati potranno comprendere quali prospettive offre l’omeopatia, nella seconda parte si potrà assistere alle testimonianze di genitori che hanno già vissuto questo tipo di esperienza. E toccare con mano i risultati che sono riusciti a ottenere grazie all’uso dell’omeopatia. «L’intenzione è quella di aprire nuove vie che possano servire in futuro per affrontare, anche con l’aiuto della Medicina Omeopatica, questa realtà», si legge nel comunicato SISDOH.

Come, dove quando

La conferenza «Autismo, un aiuto dall’omeopatia» si terrà il 23 maggio 2017 alle ore 20:45 presso la G.A.M, corso Galileo Ferraris, 30 a Torino. Interverranno il dottor Paolo Greco e la dottoressa Monica Greco. L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni potete inviare una email o visitare il sito.